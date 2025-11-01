https://crimea.ria.ru/20251101/12-let-obucheniya-v-shkole--chto-govoryat-v-minprosvescheniya--1150591918.html

12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения

12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения - РИА Новости Крым, 01.11.2025

12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения

Возможный переход российских школ на 12-летнюю систему обучения потребует всестороннего анализа и широкого общественного обсуждения. Об этом со ссылкой на главу РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T20:32

2025-11-01T20:32

2025-11-01T19:05

россия

образование в россии

новости

сергей кравцов

минпросвещения рф

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145228568_0:190:1000:753_1920x0_80_0_0_f5cd4d8f5efabe65ddef8c3197673368.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Возможный переход российских школ на 12-летнюю систему обучения потребует всестороннего анализа и широкого общественного обсуждения. Об этом со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, Россия к этому уже готова. Однако в Минпросвещения отметили, что этот вопрос, как и любой другой, нужно анализировать.Он также добавил, что система образования в России очень чутко реагирует на любые изменения.Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что действующие в РФ образовательные стандарты и программы обеспечивают качественное образование в каждой школе страны, а любая новая инициатива должна проходить обсуждение и экспертизу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, образование в россии, новости, сергей кравцов, минпросвещения рф, мнения