12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения - РИА Новости Крым, 01.11.2025
12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения
12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения - РИА Новости Крым, 01.11.2025
12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения
Возможный переход российских школ на 12-летнюю систему обучения потребует всестороннего анализа и широкого общественного обсуждения. Об этом со ссылкой на главу РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Возможный переход российских школ на 12-летнюю систему обучения потребует всестороннего анализа и широкого общественного обсуждения. Об этом со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, Россия к этому уже готова. Однако в Минпросвещения отметили, что этот вопрос, как и любой другой, нужно анализировать.Он также добавил, что система образования в России очень чутко реагирует на любые изменения.Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что действующие в РФ образовательные стандарты и программы обеспечивают качественное образование в каждой школе страны, а любая новая инициатива должна проходить обсуждение и экспертизу.
россия, образование в россии, новости, сергей кравцов, минпросвещения рф, мнения
12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения

Решение о 12-летнем обучении примут только после детального анализа – Кравцов

20:32 01.11.2025
 
© Минпросвещения РФШкольный класс
Школьный класс
© Минпросвещения РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Возможный переход российских школ на 12-летнюю систему обучения потребует всестороннего анализа и широкого общественного обсуждения. Об этом со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, Россия к этому уже готова. Однако в Минпросвещения отметили, что этот вопрос, как и любой другой, нужно анализировать.
"Все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения", – отметил Кравцов.
Он также добавил, что система образования в России очень чутко реагирует на любые изменения.
Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что действующие в РФ образовательные стандарты и программы обеспечивают качественное образование в каждой школе страны, а любая новая инициатива должна проходить обсуждение и экспертизу.
