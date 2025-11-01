https://crimea.ria.ru/20251101/12-let-obucheniya-v-shkole--chto-govoryat-v-minprosvescheniya--1150591918.html
12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения
12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения - РИА Новости Крым, 01.11.2025
12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения
Возможный переход российских школ на 12-летнюю систему обучения потребует всестороннего анализа и широкого общественного обсуждения. Об этом со ссылкой на главу РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T20:32
2025-11-01T20:32
2025-11-01T19:05
россия
образование в россии
новости
сергей кравцов
минпросвещения рф
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145228568_0:190:1000:753_1920x0_80_0_0_f5cd4d8f5efabe65ddef8c3197673368.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Возможный переход российских школ на 12-летнюю систему обучения потребует всестороннего анализа и широкого общественного обсуждения. Об этом со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, Россия к этому уже готова. Однако в Минпросвещения отметили, что этот вопрос, как и любой другой, нужно анализировать.Он также добавил, что система образования в России очень чутко реагирует на любые изменения.Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что действующие в РФ образовательные стандарты и программы обеспечивают качественное образование в каждой школе страны, а любая новая инициатива должна проходить обсуждение и экспертизу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145228568_0:2:1000:752_1920x0_80_0_0_1b5f3c1e48482ed6217a869c6638df1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование в россии, новости, сергей кравцов, минпросвещения рф, мнения
12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения
Решение о 12-летнем обучении примут только после детального анализа – Кравцов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Возможный переход российских школ на 12-летнюю систему обучения потребует всестороннего анализа и широкого общественного обсуждения. Об этом со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, Россия к этому уже готова. Однако в Минпросвещения отметили, что этот вопрос, как и любой другой, нужно анализировать.
"Все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения", – отметил Кравцов.
Он также добавил, что система образования в России очень чутко реагирует на любые изменения.
Ранее в Минпросвещения РФ заявили
, что действующие в РФ образовательные стандарты и программы обеспечивают качественное образование в каждой школе страны, а любая новая инициатива должна проходить обсуждение и экспертизу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: