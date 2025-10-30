https://crimea.ria.ru/20251030/na-sobraniya-v-shkoly-roditeli-mogut-khodit-ochno-ili-onlayn-1150537520.html

На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Родители школьников могут участвовать в собраниях в любом из форматов, установленных образовательной организацией, в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме. Об этом говорится в ответе профильного ведомства на обращение депутатов Госдумы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Депутаты ранее направили обращение на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова с предложением закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате. Авторы обращения уверены, что заочный формат участия в школьных собраниях позволит родителям существенно сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе.Действующим законодательством установлено право родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательной организацией в формах, определяемых ее уставом, и родительское собрание является одной из форм реализации этого права, отмечено в ответе.При этом отмечается, что проведение родительских собраний не регламентируется на федеральном уровне.С 1 сентября в Крыму школьные родительские чаты перевели также на новую платформу MAX. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального минобраза.Также ранее Минпросвещения России установило время выполнения домашнего задания. По информации главы ведомства Сергея Кравцова, первоклассники должны тратить на него один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время на выполнение "домашки": как это контролируют в КрымуСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаВ Севастополе учителям повысят зарплату

