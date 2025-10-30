Рейтинг@Mail.ru
На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти - РИА Новости Крым, 30.10.2025
На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти
На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти - РИА Новости Крым, 30.10.2025
На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти
Родители школьников могут участвовать в собраниях в любом из форматов, установленных образовательной организацией, в том числе очно, дистанционно или в... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T10:27
2025-10-30T10:27
россия
новости
минпросвещения рф
родители
дети
школа
образование в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Родители школьников могут участвовать в собраниях в любом из форматов, установленных образовательной организацией, в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме. Об этом говорится в ответе профильного ведомства на обращение депутатов Госдумы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Депутаты ранее направили обращение на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова с предложением закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате. Авторы обращения уверены, что заочный формат участия в школьных собраниях позволит родителям существенно сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе.Действующим законодательством установлено право родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательной организацией в формах, определяемых ее уставом, и родительское собрание является одной из форм реализации этого права, отмечено в ответе.При этом отмечается, что проведение родительских собраний не регламентируется на федеральном уровне.С 1 сентября в Крыму школьные родительские чаты перевели также на новую платформу MAX. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального минобраза.Также ранее Минпросвещения России установило время выполнения домашнего задания. По информации главы ведомства Сергея Кравцова, первоклассники должны тратить на него один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время на выполнение "домашки": как это контролируют в КрымуСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаВ Севастополе учителям повысят зарплату
На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти

10:27 30.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Родители школьников могут участвовать в собраниях в любом из форматов, установленных образовательной организацией, в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме. Об этом говорится в ответе профильного ведомства на обращение депутатов Госдумы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутаты ранее направили обращение на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова с предложением закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате. Авторы обращения уверены, что заочный формат участия в школьных собраниях позволит родителям существенно сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе.
"Родители (законные представители) имеют право участвовать в родительских собраниях в любом из форматов, который установлен и реализуется образовательной организацией (в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме)", - говорится в документе за подписью первого замминистра ведомства Александра Бугаева.
Действующим законодательством установлено право родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательной организацией в формах, определяемых ее уставом, и родительское собрание является одной из форм реализации этого права, отмечено в ответе.
При этом отмечается, что проведение родительских собраний не регламентируется на федеральном уровне.
С 1 сентября в Крыму школьные родительские чаты перевели также на новую платформу MAX. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального минобраза.
Также ранее Минпросвещения России установило время выполнения домашнего задания. По информации главы ведомства Сергея Кравцова, первоклассники должны тратить на него один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.
Лента новостейМолния