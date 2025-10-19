https://crimea.ria.ru/20251019/vvedenie-12-letnego-obucheniya-v-shkolakh-minprosvescheniya-otsenilo-initsiativu-1150289539.html
Введение 12-летнего обучения в школах: Минпросвещения оценило инициативу
Минпросвещения призвало взвесить риски и преимущества введения 12-летки в школах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Действующие в РФ образовательные стандарты и программы обеспечивают качественное образование в каждой школе страны, а любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу. Об этом заявили в Минпросвещения РФ, комментируя инициативу ввести 12-летнее обучение в школах страны.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.
"Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Введенные федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные программы обеспечивают качественное образование в каждой школе страны", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте профильного министерства.
В ведомстве отметили, что учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка.
В заявлении также отмечается, что Министерство просвещения России проводит работу по регулированию объема контрольных работ и домашних заданий. Кроме того, утверждены согласованные с Роспотребнадзором единые нормативы времени, которое отводится на выполнение домашних заданий. Внесено поурочное планирование по учебным предметам.
"Министерством просвещения России проведена работа, чтобы все было сбалансировано с учетом возраста и системы образования. Существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка", - подчеркнули в Минпросвещения.
При этом любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся, указали в министерстве.
"Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", - подчеркивается в комментарии.
