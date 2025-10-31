Рейтинг@Mail.ru
Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
Книга "Дорогами Крымской весны" будет рекомендована для использования на внеурочных занятиях "Разговоры о важном", сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Книга "Дорогами Крымской весны" будет рекомендована для использования на внеурочных занятиях "Разговоры о важном", сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, издание рассказывает об истории, предпосылках, участниках и значении событий февраля-марта 2014 года, приведших к воссоединению Крыма с Россией. Особое внимание уделено роли крымчан в борьбе за свободы и право на самоопределение."Книга дает исчерпывающий ответ на вопрос "Почему Крым наш?" Он наш по праву истории, по праву выбора народа, по справедливости. Сегодня, в условиях информационной войны, жизненно необходимо говорить и повторять правду о событиях, которые формируют нашу идентичность, – а Крымская весна, безусловно, относится к числу таких событий. Не менее важно правильно расставлять акценты, давать подрастающему поколению правильные ориентиры, показывать суть, глубинные причины и предпосылки исторических событий", – подчеркнул Аксенов.Он уточнил, что книга подготовлена по инициативе Совета министров и Госсовета Крыма. Издание выпущено при поддержке министерства внутренней политики, информации и связи РК в рамках программы развития книгоиздания и выпуска социально значимой литературы.Ранее сообщалось, что эксперты отряда "ПоискКрым" совместно с пиротехниками МЧС планируют проводить для учеников крымских школ уроки-беседы по безопасности.
Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах

Книгу "Дорогами Крымской весны" рекомендовали для занятий "Разговоры о важном" в школах

16:58 31.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ свет вышла книга "Дорогами Крымской весны"
В свет вышла книга Дорогами Крымской весны
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Книга "Дорогами Крымской весны" будет рекомендована для использования на внеурочных занятиях "Разговоры о важном", сообщает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, издание рассказывает об истории, предпосылках, участниках и значении событий февраля-марта 2014 года, приведших к воссоединению Крыма с Россией. Особое внимание уделено роли крымчан в борьбе за свободы и право на самоопределение.
"Книга дает исчерпывающий ответ на вопрос "Почему Крым наш?" Он наш по праву истории, по праву выбора народа, по справедливости. Сегодня, в условиях информационной войны, жизненно необходимо говорить и повторять правду о событиях, которые формируют нашу идентичность, – а Крымская весна, безусловно, относится к числу таких событий. Не менее важно правильно расставлять акценты, давать подрастающему поколению правильные ориентиры, показывать суть, глубинные причины и предпосылки исторических событий", – подчеркнул Аксенов.
Он уточнил, что книга подготовлена по инициативе Совета министров и Госсовета Крыма. Издание выпущено при поддержке министерства внутренней политики, информации и связи РК в рамках программы развития книгоиздания и выпуска социально значимой литературы.
Ранее сообщалось, что эксперты отряда "ПоискКрым" совместно с пиротехниками МЧС планируют проводить для учеников крымских школ уроки-беседы по безопасности.
