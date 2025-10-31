Рейтинг@Mail.ru
Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами
Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами
В Ялте планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции, сообщает глава администрации... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T15:15
2025-10-31T15:27
ялта
янина павленко
алкоголь
крым
торговля
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции, сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, меры будут охватывать все социально значимые объекты города. Проект документа будет вынесен на общественное обсуждение. Публичные слушания стартуют 1 ноября на платформе обратной связи и продлятся до 2 декабря.И уточнила, что продажа будет разрешена не ближе 150 метров от школ и детских садов, не ближе 100 – от спортивных объектов, транспортных узлов, морских портов и войсковых частей, не ближе 70 – от многоквартирных домов, не ближе 50 – от медицинских учреждений и санаторно-курортных комплексов.В Крыму с 1 сентября вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриевЭксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает КрымВ Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году
Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами

В Ялте предложили увеличить расстояние от школ и больниц до точек продажи алкоголя

15:15 31.10.2025 (обновлено: 15:27 31.10.2025)
 
Ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, меры будут охватывать все социально значимые объекты города. Проект документа будет вынесен на общественное обсуждение. Публичные слушания стартуют 1 ноября на платформе обратной связи и продлятся до 2 декабря.
"Главное в инициативе – увеличение расстояния от социальных объектов до мест розничной торговли алкоголем, в том числе пивом, пивными напитками, сидром и т.д", – подчеркнула Павленко.
И уточнила, что продажа будет разрешена не ближе 150 метров от школ и детских садов, не ближе 100 – от спортивных объектов, транспортных узлов, морских портов и войсковых частей, не ближе 70 – от многоквартирных домов, не ближе 50 – от медицинских учреждений и санаторно-курортных комплексов.
В Крыму с 1 сентября вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.
