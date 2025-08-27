Рейтинг@Mail.ru
В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
В Крыму с 1 сентября вступают в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции, сообщил замначальника управления лицензирования и регионального... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 сентября вступают в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции, сообщил замначальника управления лицензирования и регионального государственного контроля Минпроторга РК Георгий Туманян.По его словам, ограничения коснутся объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов.Кроме того, вводятся новые требования к выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя вблизи школ. Если ранее минимальное расстояние от школы составляло 50 метров, то теперь оно увеличено до 150.Ранее сообщалось, что в Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами

В Крыму с 1 сентября вводятся ограничения на продажу алкоголя вблизи домов и школ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 сентября вступают в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции, сообщил замначальника управления лицензирования и регионального государственного контроля Минпроторга РК Георгий Туманян.
По его словам, ограничения коснутся объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов.

"Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Хотелось бы акцентировать внимание, что данный законопроект не ограничивает работу самого заведения, а лишь продажу алкоголя в нем. То есть человек также, как и раньше, может прийти в заведение, заказать покушать и выпить, но что-то безалкогольное" – пояснил Туманян.

Кроме того, вводятся новые требования к выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя вблизи школ. Если ранее минимальное расстояние от школы составляло 50 метров, то теперь оно увеличено до 150.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний.
