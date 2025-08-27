https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-s-1-sentyabrya-ogranichat-prodazhu-alkogolya-ryadom-s-domami-i-shkolami-1149028101.html

В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами

В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами - РИА Новости Крым, 27.08.2025

В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами

27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 сентября вступают в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции, сообщил замначальника управления лицензирования и регионального государственного контроля Минпроторга РК Георгий Туманян.По его словам, ограничения коснутся объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов.Кроме того, вводятся новые требования к выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя вблизи школ. Если ранее минимальное расстояние от школы составляло 50 метров, то теперь оно увеличено до 150.Ранее сообщалось, что в Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

