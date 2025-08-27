https://crimea.ria.ru/20250827/v-sevastopole-ogranichat-prodazhu-alkogolya-1149016177.html

В Севастополе ограничат продажу алкоголя

В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете в доступной форме и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часовВ Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажкахВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма

