https://crimea.ria.ru/20250827/v-sevastopole-ogranichat-prodazhu-alkogolya-1149016177.html
В Севастополе ограничат продажу алкоголя
В Севастополе ограничат продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Севастополе ограничат продажу алкоголя
В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний. Об этом информирует пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T11:44
2025-08-27T11:44
2025-08-27T11:44
алкоголь
севастополь
новости севастополя
день знаний
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49717/39/497173917_0:47:2867:1660_1920x0_80_0_0_f2adfba9f693854b837a8ec0b8bf08d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете в доступной форме и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часовВ Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажкахВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49717/39/497173917_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5902dfcbd1895d48ed37e0809e458184.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, севастополь, новости севастополя, день знаний, общество
В Севастополе ограничат продажу алкоголя
В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
"1 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными началу учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции", – сказано на сайте правительства.
Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете в доступной форме и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.
Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя
рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета, сообщалось ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: