В Севастополе ограничат продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Севастополе ограничат продажу алкоголя
В Севастополе ограничат продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Севастополе ограничат продажу алкоголя
В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний. Об этом информирует пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете в доступной форме и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часовВ Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажкахВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма
В Севастополе ограничат продажу алкоголя

В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя

11:44 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
"1 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными началу учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции", – сказано на сайте правительства.
Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете в доступной форме и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.
Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета, сообщалось ранее.
