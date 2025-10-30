https://crimea.ria.ru/20251030/eksperiment-s-nalogom-dlya-samozanyatykh-do-2028-goda-chto-predlagaet-krym-1150558524.html

Эксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Экспериментальный налоговый режим для самозанятых после 2028 года может быть реализован на основе перспективной автоматизированной системы упрощенной системы налогообложения (АУСН), которая без сомнения обретет популярность в России, в том числе в Крыму. Соответствующие заявление в адрес правительства России подготовил крымский парламент. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.От идеи до успехаПо словам Виноградовой, введенный в 2019 году на десять лет эксперимент с введением налога на профессиональную деятельность (НПД) – очень хорошая налоговая система, которая позволила многим людям чувствовать себя безопасно.Базовый принцип такой налоговой системы, когда она задумывалась, заключался в первую очередь в том, что она подразумевала очень простое и очень маленькое налогообложение, и, по словам Виноградовой, это дало ощутимые результаты для экономики и бюджета, в том числе в Крыму."Бывает тенденция, когда укрупняется микробизнес, переходит в группы малого либо среднего, и все эти процессы ведут к появлению новых товаров и услуг, новых площадок, которые позволяют экономике показывать рост и, конечно, количественные показатели. То есть не только объем налогов, но и участвующих, работающих в этой экономике", – пояснила Виноградова.Она подчеркнула, что в эксперимент было вовлечено огромное количество людей, которые зарегистрировались как самозанятые, и было также очень много предложений по его расширению, улучшению функционирования, и федеральный центр услышал их.В частности, для тех самозанятых, кто регистрируется через АУСН, предусмотрен увеличенный лимит по доходу за год – с 2 миллионов 400 тысяч до 60 миллионов рублей. Также, по словам Виноградовой, АУСН разрешает самозанятому нанимать до пяти человек сотрудников и предлагает более расширенный спектр видов деятельности, в частности сдачу в аренду не только жилой, но и нежилой недвижимости.За этим будущееАвтоматизированная упрощенная система налогообложения еще больше облегчила людям путь к легализации себя как предпринимателя и своих доходов, отметила она."В сумму налогов входят все налоги с заработной платы, кроме НДФЛ, то есть тот налог, который платит сам человек, и фактически это ставка 8%. Но в НПД (налог на профессиональный доход) у нас налоги самозанятых 4% либо 6%, в зависимости от того, с какими лицами работает физические или юридические", – уточнила Виноградова.Глава профильного комитета Госсовета Крыма уверена: именно в АУСН заключается будущее эксперимента по налогу для самозанятых.По ее словам, в Крыму в этом году в этом проекте участвует небольшое количество бизнесов, но за ним будущее."Для микро- и малого бизнеса они как раз позволяют решить задачу простого налогообложения. И я думаю, что как раз он (такой режим – ред.) и будет достаточно популярен у нашего бизнеса", – добавила парламентарий.Виноградова напомнила, АУСН – это тоже эксперимент, но он продлится до конца 2027 года, тогда как десятилетний эксперимент с НПД окончится в 2028-м, тем не менее к этому сроку нужно подойти с уже готовыми решениями, что делать дальше.По ее словам, время принимать решения о том, какая трансформация нужна налоговому режиму, который показал свою эффективность, уже пришло.Об эксперименте для самозанятых в РоссииРанее в октябре 2025 года Совет Федерации предложил правительству РФ проработать вопрос о досрочном завершении эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2026 году.Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совфеда по экономической политике напомнил, что правительство обещало не трогать вопросы института самозанятых до конца 2028 года и призвал уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше.Накануне, 29 октября, стало известно, что правительство России не планирует менять режим работы и налогообложения самозанятых до окончания срока проведения эксперимента в 2028 году.Режим самозанятости действует с 2019 года, был установлен на 10 лет, до конца 2028. Согласно его положениями, самозанятые отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% с физлицами.Человек имеет право одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены согласно Трудовому кодексу. Предусмотрено ограничение для того, чтобы работодатель не мог заставить сотрудников получать статус самозанятых для ухода компании от уплаты налогов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииВ Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрацииВ Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 год

