Новости СВО: российские бойцы уничтожили еще 1400 украинских боевиков

2025-10-28T13:57

2025-10-28T13:57

2025-10-28T14:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим несет потери на всех фронтах, за сутки уничтожено еще более 1400 боевиков ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинским силам возле пяти населенных пунктов в Сумской области, а на харьковском направлении враг разбит на подступах к Волчанску.На этой линии фронта ВСУ потеряли до 205 боевиков, два броневика, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожено: четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив боевиков Зеленского в окрестностях двух сел на Харьковщине и трех населенных пунктов в ДНР.Возле Купянска подразделения 6-й армии продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ. Так, в Петропавловке от боевиков зачищено 40 зданий. Уничтожена группа нацгвардейцев, которые пытались переправиться на шести лодках на правый берег реки Оскол. Также сорваны две попытки деблокирования окруженной группировки противника со стороны населенного пункта Нечволодовки, уточнили в Минобороны.Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки обосновались на более выгодных рубежах и позициях. ВСУ разгромлены в районах шести населенных пунктов в ДНРПотери Украины на этой линии фронта за сутки достигли 210 военнослужащих. Также противник недосчитался семи броневиков, 22-х автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, станции РЭБ и трех складов – с боеприпасами и горючим.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, истощив украинские силы на территории ДНР и в Днепропетровской области.Также армия России продолжает уничтожать окруженные формирования украинских боевиков в Красноармейске ДНР​. Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда.Также российские штурмовики, продвигаясь в восточной части Димитрова, нанесли поражение и выдавили подразделения ВСУ с удерживаемых позиций в районе шахты 5/6, уточнили военные.Всего в этой зоне ответственности ВС РФ уничтожено свыше 480 боевиков, четыре броневика, четыре автомобиля и 155 мм американская гаубица М777, добавили в пресс-службе.Подразделения группировки войск "Восток" сильнее продавили оборону противника, разбив его в районах четырех сел в Запорожской области и уничтожив 265 военнослужащих ВСУ, пять броневиков, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили бригады ВСУ возле трех сел в Запорожской области, а также двух – на Херсонщине. Уничтожены до 40 боевиков, броневик, 11 автомобилей, станция РЭБ и два склада материальных средств.Ранее сообщалось, что киевский режим за неделю потерял на всех фронтах более 10 900 боевиков, свыше сотни танков и бронемашин и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военныхЗеленский выдвинул условие для перемирияПутин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу

