Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков

Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков

Киевский режим за неделю потерял на всех фронтах более 10 900 боевиков, свыше сотни танков и бронемашин и другую технику. Об этом сказано в недельной сводке... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T13:56

2025-10-24T13:56

2025-10-24T13:56

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял на всех фронтах более 10 900 боевиков, свыше сотни танков и бронемашин и другую технику. Об этом сказано в недельной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1370 боевиков, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Запада" разбили свыше 1610 вражеских солдат, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.В зоне работы "Южной" группировки украинские вооруженные формирования потеряли до 1485 человек, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группы "Центр" ликвидировали более 3610 украинских боевиков, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" разбили свыше 2365 военных ВСУ, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 490 неонацистов, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 178 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 644 танка и других боевых бронированных машин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 751 орудие полевой артиллерии и минометов, 44 733 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдатНовости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежиКиев несет колоссальные потери на всех фронтах

Новости

