Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/novosti-svo-kiev-za-nedelyu-poteryal-11-tysyach-boevikov-1150405102.html
Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков
Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков
Киевский режим за неделю потерял на всех фронтах более 10 900 боевиков, свыше сотни танков и бронемашин и другую технику. Об этом сказано в недельной сводке... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T13:56
2025-10-24T13:56
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150405938_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_5114d9499918c79a80050751011b7f7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял на всех фронтах более 10 900 боевиков, свыше сотни танков и бронемашин и другую технику. Об этом сказано в недельной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1370 боевиков, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Запада" разбили свыше 1610 вражеских солдат, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.В зоне работы "Южной" группировки украинские вооруженные формирования потеряли до 1485 человек, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группы "Центр" ликвидировали более 3610 украинских боевиков, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" разбили свыше 2365 военных ВСУ, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 490 неонацистов, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 178 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 644 танка и других боевых бронированных машин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 751 орудие полевой артиллерии и минометов, 44 733 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдатНовости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежиКиев несет колоссальные потери на всех фронтах
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150405938_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eae766bd47eba08b882636c41cc458ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков

Киевский режим за неделю потерял на всех фронтах почти 11 тысяч боевиков

13:56 24.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение спецназа группировки "Центр"
Подразделение спецназа группировки Центр - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял на всех фронтах более 10 900 боевиков, свыше сотни танков и бронемашин и другую технику. Об этом сказано в недельной сводке Минобороны России.
В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1370 боевиков, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Запада" разбили свыше 1610 вражеских солдат, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
В зоне работы "Южной" группировки украинские вооруженные формирования потеряли до 1485 человек, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группы "Центр" ликвидировали более 3610 украинских боевиков, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.
Подразделения "Востока" разбили свыше 2365 военных ВСУ, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств.
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 490 неонацистов, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 178 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 644 танка и других боевых бронированных машин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 751 орудие полевой артиллерии и минометов, 44 733 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат
Новости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежи
Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
15:23Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
15:13Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
15:03В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
14:55Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
14:44В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
14:36Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
14:29В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
14:22Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом
14:07Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу
13:56Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков
13:44Рейд в Севастополе закрыт
13:41Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США
13:32ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых
13:15Путин переговорил с Алиевым по телефону
12:53Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
12:43Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ
12:28Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
12:25Освобождена Бологовка в Харьковской области
11:58В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута
Лента новостейМолния