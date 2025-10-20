https://crimea.ria.ru/20251020/kiev-neset-kolossalnye-poteri-na-vsekh-frontakh-1150307079.html

Киев несет колоссальные потери на всех фронтах

Киев несет колоссальные потери на всех фронтах - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Киев несет колоссальные потери на всех фронтах

Российские военные уничтожили еще 1575 украинских боевиков, а также технику и вооружение противника на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T13:55

2025-10-20T13:55

2025-10-20T13:26

россия

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138456196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b047219654de6cfc806af21bdf0a2f97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 1575 украинских боевиков, а также технику и вооружение противника на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 200 военных, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 230 вражеских солдат, танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 220 боевиков, три боевые бронированные машины, включая немецкую Marder, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и утратил склад боеприпасов.В зоне работы подразделений "Центра" ВСУ потеряли до 510 человек, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили свыше 350 солдат ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.Подразделения группы "Днепр" уничтожили более 65 неонацистов, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.Также российские военные поразили объекты энергетики, места хранения ударных БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 91 329 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 418 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Ленино в ДНРАрмия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНРБолее десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)