Киев несет колоссальные потери на всех фронтах - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
Киев несет колоссальные потери на всех фронтах - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
Российские военные уничтожили еще 1575 украинских боевиков, а также технику и вооружение противника на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 1575 украинских боевиков, а также технику и вооружение противника на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 200 военных, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 230 вражеских солдат, танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 220 боевиков, три боевые бронированные машины, включая немецкую Marder, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и утратил склад боеприпасов.В зоне работы подразделений "Центра" ВСУ потеряли до 510 человек, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили свыше 350 солдат ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.Подразделения группы "Днепр" уничтожили более 65 неонацистов, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.Также российские военные поразили объекты энергетики, места хранения ударных БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 91 329 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 418 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Киев несет колоссальные потери на всех фронтах

Минобороны: российские военные уничтожили еще 1575 украинских боевиков

13:55 20.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 1575 украинских боевиков, а также технику и вооружение противника на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 200 военных, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 230 вражеских солдат, танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 220 боевиков, три боевые бронированные машины, включая немецкую Marder, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и утратил склад боеприпасов.
В зоне работы подразделений "Центра" ВСУ потеряли до 510 человек, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили свыше 350 солдат ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.
Подразделения группы "Днепр" уничтожили более 65 неонацистов, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.
Также российские военные поразили объекты энергетики, места хранения ударных БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 91 329 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 418 единиц специальной военной автомобильной техники.
