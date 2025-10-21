Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежи - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Новости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежи
Новости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежи - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Новости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежи
Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки улучшили позиции на ряде направлений в зоне СВО, потери украинских войск составили 1460 военнослужащих,... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T13:19
2025-10-21T13:05
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки улучшили позиции на ряде направлений в зоне СВО, потери украинских войск составили 1460 военнослужащих, 16 танков и бронемашин и десятки единиц другой военной техники, в том числе западного производства. Об этом сообщат Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и разбили формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении поражены войска противника в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли до 195 солдат, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств.Военнослужащие войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинские формирования в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника превысили 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", девять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Формирования ВСУ потерпели поражение в районах восьми населенных пунктов ДНР, лишившись более 215 военнослужащих, боевой бронированной машины, семи автомобилей и трех артиллерийских орудий. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив украинские формирования в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери вооруженных формирований Киева составили свыше 480 военнослужащих, танк, бронетранспортер, пять бронеавтомобилей, 33 орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разгромив силы украинских войск в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник лишился 310 военнослужащих, боевой бронированной машины, десяти автомобилей, артиллерийского орудия, станции РЭБ и станции контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежи

Новости СВО: войска Украины потеряли за сутки почти 1500 боевиков и 16 единиц бронетехники

13:19 21.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки улучшили позиции на ряде направлений в зоне СВО, потери украинских войск составили 1460 военнослужащих, 16 танков и бронемашин и десятки единиц другой военной техники, в том числе западного производства. Об этом сообщат Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 21 октября 2025 годаСводка Минобороны России из зоны СВО за 21 октября 2025 года
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и разбили формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении поражены войска противника в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли до 195 солдат, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств.
Военнослужащие войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинские формирования в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника превысили 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", девять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Формирования ВСУ потерпели поражение в районах восьми населенных пунктов ДНР, лишившись более 215 военнослужащих, боевой бронированной машины, семи автомобилей и трех артиллерийских орудий. Уничтожены три склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив украинские формирования в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери вооруженных формирований Киева составили свыше 480 военнослужащих, танк, бронетранспортер, пять бронеавтомобилей, 33 орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.
Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разгромив силы украинских войск в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник лишился 310 военнослужащих, боевой бронированной машины, десяти автомобилей, артиллерийского орудия, станции РЭБ и станции контрбатарейной борьбы.
Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
