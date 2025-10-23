Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат
Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат
Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат
Российские военные сминают позиции украинской армии, продвигаясь по всей линии фронта. За стуки ВСУ потеряли еще 1580 боевиков, 14 танков и боевых бронемашин, а РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T14:12
2025-10-23T14:48
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские военные сминают позиции украинской армии, продвигаясь по всей линии фронта. За стуки ВСУ потеряли еще 1580 боевиков, 14 танков и боевых бронемашин, а также другие вооружения и технику. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 195 украинских солдат, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, разбила свыше 230 украинских неонацистов, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 145 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два 155-мм артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 солдат, танк, четыре боевые бронированные машины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 390 человек, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили более 85 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Также сообщается об успехах российских средств ПВО, которые за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 983 беспилотных летательных аппарата, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 630 танков и других боевых бронированных машин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 642 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев несет колоссальные потери на всех фронтахНовости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направленияхУдарами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат

Новости СВО: Киев потерял еще 1580 боевиков за сутки боев

14:12 23.10.2025 (обновлено: 14:48 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские военные сминают позиции украинской армии, продвигаясь по всей линии фронта. За стуки ВСУ потеряли еще 1580 боевиков, 14 танков и боевых бронемашин, а также другие вооружения и технику. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 23 октября 2025 годаСводка Минобороны РФ из зоны СВО за 23 октября 2025 года
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 195 украинских солдат, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, разбила свыше 230 украинских неонацистов, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 145 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два 155-мм артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 солдат, танк, четыре боевые бронированные машины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 390 человек, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.
Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили более 85 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Также сообщается об успехах российских средств ПВО, которые за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 983 беспилотных летательных аппарата, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 630 танков и других боевых бронированных машин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 642 единицы специальной военной автомобильной техники.
Новости СВО, Министерство обороны РФ, Вооруженные силы России, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Потери ВСУ, Группировка войск "Южная", Группировка войск "Север", Группировка войск "Восток", Группировка войск "Запад", Группировка войск "Днепр", Группировка войск "Центр"
 
