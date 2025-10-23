https://crimea.ria.ru/20251023/novosti-svo-ukraina-za-sutki-lishilas-esche-1580-soldat-1150380866.html

Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат

Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат

Российские военные сминают позиции украинской армии, продвигаясь по всей линии фронта. За стуки ВСУ потеряли еще 1580 боевиков, 14 танков и боевых бронемашин, а РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские военные сминают позиции украинской армии, продвигаясь по всей линии фронта. За стуки ВСУ потеряли еще 1580 боевиков, 14 танков и боевых бронемашин, а также другие вооружения и технику. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 195 украинских солдат, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, разбила свыше 230 украинских неонацистов, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 145 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два 155-мм артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 солдат, танк, четыре боевые бронированные машины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 390 человек, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили более 85 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Также сообщается об успехах российских средств ПВО, которые за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 983 беспилотных летательных аппарата, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 630 танков и других боевых бронированных машин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 642 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев несет колоссальные потери на всех фронтахНовости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направленияхУдарами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ

