Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу
2025-10-28T12:47
2025-10-28T12:47
2025-10-28T12:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе (ПФО).Говоря о ситуации в ПФО, секретарь Совбеза отметил, что территория округа в этом году подвергалась атакам беспилотников в три раза чаще, чем за все время с начала спецоперации. Предприятия ОПК, энергетики, химпрома и транспортные узлы становятся основными целями террористических посягательств противника, констатировал он.Вывод этих объектов из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить логистические цепочки, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции, подчеркнул он.При этом речь идет не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и БПЛА. Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированные системы управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий, уточнил Шойгу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе (ПФО).
"Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложением о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства", – цитирует Шойгу "Коммерсант".
Говоря о ситуации в ПФО, секретарь Совбеза отметил, что территория округа в этом году подвергалась атакам беспилотников в три раза чаще, чем за все время с начала спецоперации. Предприятия ОПК, энергетики, химпрома и транспортные узлы становятся основными целями террористических посягательств противника, констатировал он.
Вывод этих объектов из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить логистические цепочки, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции, подчеркнул он.
При этом речь идет не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и БПЛА. Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированные системы управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий, уточнил Шойгу.
"Источники этих угроз разнообразны: от разведывательных служб иностранных государств, в первую очередь украинских, до международных организаций и их пособников внутри страны", - заявил секретарь Совбеза РФ.
