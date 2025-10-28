https://crimea.ria.ru/20251028/putin-podderzhal-ideyu-sozdat-otryady-dlya-zaschity-spetsobektov--shoygu-1150485018.html

Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу

28.10.2025

Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов. Об этом заявил секретарь... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T12:47

2025-10-28T12:47

2025-10-28T12:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе (ПФО).Говоря о ситуации в ПФО, секретарь Совбеза отметил, что территория округа в этом году подвергалась атакам беспилотников в три раза чаще, чем за все время с начала спецоперации. Предприятия ОПК, энергетики, химпрома и транспортные узлы становятся основными целями террористических посягательств противника, констатировал он.Вывод этих объектов из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить логистические цепочки, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции, подчеркнул он.При этом речь идет не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и БПЛА. Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированные системы управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий, уточнил Шойгу.

