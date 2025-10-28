https://crimea.ria.ru/20251028/unichtozhenie-gruppirovki-vsu-v-krasnoarmeyske-zachischen-esche-odin-rayon-1150485178.html

Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район

Вооруженные силы России продолжают уничтожение окруженных формирований украинских боевиков в Красноармейске ДНР​, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают уничтожение окруженных формирований украинских боевиков в Красноармейске ДНР​, информирует Минобороны РФ.Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда, сообщили в российском военном ведомстве.Накануне стало известно о взятии под контроль войсками РФ еще трех населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.Ранее сообщалось, что военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Также ранее армия России освободила Дроновку в ДНР. Также российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

