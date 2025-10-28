https://crimea.ria.ru/20251028/unichtozhenie-gruppirovki-vsu-v-krasnoarmeyske-zachischen-esche-odin-rayon-1150485178.html
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
Вооруженные силы России продолжают уничтожение окруженных формирований украинских боевиков в Красноармейске ДНР, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T12:56
2025-10-28T12:56
2025-10-28T13:00
новости сво
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_2d3811ee320c8dec33c04fe05448f2d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают уничтожение окруженных формирований украинских боевиков в Красноармейске ДНР, информирует Минобороны РФ.Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда, сообщили в российском военном ведомстве.Накануне стало известно о взятии под контроль войсками РФ еще трех населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.Ранее сообщалось, что военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Также ранее армия России освободила Дроновку в ДНР. Также российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_3f910b6f79a3634e18e8243aa18f0a92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
При уничтожении окруженной группировки ВСУ в Красноармейске зачищен микрорайон Троянда
12:56 28.10.2025 (обновлено: 13:00 28.10.2025)