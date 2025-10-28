Рейтинг@Mail.ru
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
Вооруженные силы России продолжают уничтожение окруженных формирований украинских боевиков в Красноармейске ДНР​, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T12:56
2025-10-28T13:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают уничтожение окруженных формирований украинских боевиков в Красноармейске ДНР​, информирует Минобороны РФ.Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда, сообщили в российском военном ведомстве.Накануне стало известно о взятии под контроль войсками РФ еще трех населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.Ранее сообщалось, что военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Также ранее армия России освободила Дроновку в ДНР. Также российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.
Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район

При уничтожении окруженной группировки ВСУ в Красноармейске зачищен микрорайон Троянда

12:56 28.10.2025 (обновлено: 13:00 28.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают уничтожение окруженных формирований украинских боевиков в Красноармейске ДНР​, информирует Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала", – сказано в сообщении.
Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда, сообщили в российском военном ведомстве.
Накануне стало известно о взятии под контроль войсками РФ еще трех населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Также ранее армия России освободила Дроновку в ДНР. Также российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.
