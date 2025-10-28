https://crimea.ria.ru/20251028/kuplya-krazha-sevastopolets-pokhitil-23-mashiny-na-45-millionov-rubley-1150497646.html

Купля-кража: севастополец похитил 23 машины на 45 миллионов рублей

Купля-кража: севастополец похитил 23 машины на 45 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчину осудили на девять лет за кражу 45 миллионов рублей от продажи подержанных автомобилей – злоумышленник похитил 23 машины. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, мужчина оказывал посреднические услуги в сфере купли-продажи транспортных средств с пробегом в Севастополе. Для предпродажной демонстрации автомобилей он арендовал площадку с автомойкой на улице Хрусталева.В действительности выполнять взятые на себя обязательства мужчина не намеревался. Ни транспортные средства, ни деньги от их продажи он потерпевшим не отдал. Таким образом им причинен ущерб на общую сумму свыше 45,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Севастополя."Мужчина признан виновным по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе в крупном и особо крупном размерах) и по ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)", – уточнили в сообщении.Суд назначил виновному лишение свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налоговНалоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологовУходили от налогов: в Крыму выявили более 350 фальшивых "самозанятых"

