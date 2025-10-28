Купля-кража: севастополец похитил 23 машины на 45 миллионов рублей

https://crimea.ria.ru/20251028/kuplya-krazha-sevastopolets-pokhitil-23-mashiny-na-45-millionov-rubley-1150497646.html
Севастополец похитил 23 машины на 45 миллионов рублей и получил девять лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчину осудили на девять лет за кражу 45 миллионов рублей от продажи подержанных автомобилей – злоумышленник похитил 23 машины. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, мужчина оказывал посреднические услуги в сфере купли-продажи транспортных средств
с пробегом в Севастополе. Для предпродажной демонстрации автомобилей он арендовал площадку с автомойкой на улице Хрусталева.
"В период с мая 2021 по январь 2023 года под предлогом выгодной продажи в короткие сроки осужденный получил у владельцев 22 транспортных средства и документы к ним. Еще один автомобиль был передан ему для проведения химчистки салона", – сказано в сообщении.
В действительности выполнять взятые на себя обязательства мужчина не намеревался. Ни транспортные средства, ни деньги от их продажи он потерпевшим не отдал. Таким образом им причинен ущерб на общую сумму свыше 45,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Севастополя.
"Мужчина признан виновным по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе в крупном и особо крупном размерах) и по ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)", – уточнили в сообщении.
Суд назначил виновному лишение свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
