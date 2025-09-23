Рейтинг@Mail.ru
Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов
Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов
В Крыму застройщики продавали жилье "своим" людям по заниженной цене для последующей перепродажи по рыночной стоимости, чтобы снизить налоги, сообщает... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T10:58
2025-09-23T10:58
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
роман наздрачев
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму застройщики продавали жилье "своим" людям по заниженной цене для последующей перепродажи по рыночной стоимости, чтобы снизить налоги, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике.Руководитель УФНС по Крыму Роман Наздрачев отметил, что по итогам налоговых проверок доначислено более 700 млн рублей."С теми, кто не слышит наши доводы, мы встречаемся на выездных налоговых проверках. Нерадивым налогоплательщикам необходимо быть готовыми к тому, что суммы начисленных налогов увеличатся в разы", – предупредил он.Кроме того, обследования строительных площадок на крупных объектах позволили выявить за семь месяцев 2025 года 368 неоформленных работников. После проверок их труд был легализован. Например, на строительстве комплекса апартаментов в городе Саки сотрудники ФНС зафиксировали субподрядчика без регистрации обособленного подразделения. Предприятие поставили на налоговый учет и задекларировали 28 наемных сотрудников.Ранее сообщалось, что крымские стоматологические клиники показали заметный рост официальных доходов: по итогам налоговых мероприятий в 2024 году задекларировано около 3 млрд рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму застройщики продавали жилье "своим" людям по заниженной цене для последующей перепродажи по рыночной стоимости, чтобы снизить налоги, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике.
"Суммы недоплат были установлены у застройщиков Большой Ялты, Симферополя и Евпатории. За 2023-2024 годы после предъявленных рисков четыре налогоплательщика добровольно уточнили свои налоговые обязательства на сумму более 50 млн рублей", – проинформировали в управлении.
Руководитель УФНС по Крыму Роман Наздрачев отметил, что по итогам налоговых проверок доначислено более 700 млн рублей.
"С теми, кто не слышит наши доводы, мы встречаемся на выездных налоговых проверках. Нерадивым налогоплательщикам необходимо быть готовыми к тому, что суммы начисленных налогов увеличатся в разы", – предупредил он.
Кроме того, обследования строительных площадок на крупных объектах позволили выявить за семь месяцев 2025 года 368 неоформленных работников. После проверок их труд был легализован. Например, на строительстве комплекса апартаментов в городе Саки сотрудники ФНС зафиксировали субподрядчика без регистрации обособленного подразделения. Предприятие поставили на налоговый учет и задекларировали 28 наемных сотрудников.
"С современными технологиями сопоставления данных из информационных ресурсов налоговых органов мошенникам становится все сложнее прятать "серые" схемы, проще и выгоднее работать по честным правилам. В противном случае нарушителей ждут штрафы с круглыми нулями и репутационные риски", – подчеркнул Наздрачев.
Ранее сообщалось, что крымские стоматологические клиники показали заметный рост официальных доходов: по итогам налоговых мероприятий в 2024 году задекларировано около 3 млрд рублей.
