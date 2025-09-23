https://crimea.ria.ru/20250923/prodavali-za-tri-kopeyki-kak-v-krymu-zastroyschiki-izbegali-nalogov-1149647253.html

Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов

Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов

В Крыму застройщики продавали жилье "своим" людям по заниженной цене для последующей перепродажи по рыночной стоимости, чтобы снизить налоги, сообщает... РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму застройщики продавали жилье "своим" людям по заниженной цене для последующей перепродажи по рыночной стоимости, чтобы снизить налоги, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике.Руководитель УФНС по Крыму Роман Наздрачев отметил, что по итогам налоговых проверок доначислено более 700 млн рублей."С теми, кто не слышит наши доводы, мы встречаемся на выездных налоговых проверках. Нерадивым налогоплательщикам необходимо быть готовыми к тому, что суммы начисленных налогов увеличатся в разы", – предупредил он.Кроме того, обследования строительных площадок на крупных объектах позволили выявить за семь месяцев 2025 года 368 неоформленных работников. После проверок их труд был легализован. Например, на строительстве комплекса апартаментов в городе Саки сотрудники ФНС зафиксировали субподрядчика без регистрации обособленного подразделения. Предприятие поставили на налоговый учет и задекларировали 28 наемных сотрудников.Ранее сообщалось, что крымские стоматологические клиники показали заметный рост официальных доходов: по итогам налоговых мероприятий в 2024 году задекларировано около 3 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудниковНалоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологовУходили от налогов: в Крыму выявили более 350 фальшивых "самозанятых"

