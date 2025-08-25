https://crimea.ria.ru/20250825/ukhodili-ot-nalogov-v-krymu-vyvili-bolee-350-falshivykh-samozanyatykh-1148964886.html

Уходили от налогов: в Крыму выявили более 350 фальшивых "самозанятых"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 15 предпринимателей заключили договоры с самозанятыми гражданами, чтобы незаконно снизить налоговые платежи и страховые взносы на миллионы рублей. Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Крым, налоговые органы рассматривают такие факты как мошенничество.В частности, 14 граждан, которые фактически на постоянной основе работали в одном из отелей, выявлены в Феодосии, 12 человек – на стройке в Севастополе. В обоих случаях в результате налоговых мероприятий граждане были официально трудоустроены, работодатели добровольно доплатили налоги. Там, где ответной реакции нет, приходится применять меры налогового контроля, уточнили в пресс-службе."К примеру, по результатам выездной проверки симферопольской организации, осуществляющей строительство и реконструкцию автомобильных дорог, доначислено налогов и штрафных санкций более 15 млн рублей. Проверяющие установили факты вовлечения 102-х граждан-"самозанятых" в процесс обычной хозяйственной деятельности организации на постоянной основе, что соответствует трудовым отношениям физлиц в качестве штатных сотрудников. Все суммы поступили в бюджет", – привели пример в налоговой.В релизе подчеркивается, что "серые" схемы являются грубым нарушением налогового законодательства и очевидны для налоговых органов, скрыть их практически невозможно."Не может одна горничная обслуживать гостиницу, в которой насчитывается 200 номеров, и получать за это зарплату в размере 10 тысяч рублей", – цитирует пресс-служба руководителя Управления ФНС России по Республике Крым Романа Наздрачева.Такие нарушения "видны" сотрудникам налоговых органов в случаях, когда "самозанятые" работают на регулярной основе, подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка, получают ежемесячную зарплату при отсутствии в договорах прописанного объема выполняемых работ и так далее.Вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета, заявлял ранее Наздрачев. По его словам, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым на 2025 год поставлена задача изыскать резервные источники наполнения консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выросло число самозанятыхКаждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательствоПредпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза

