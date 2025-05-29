https://crimea.ria.ru/20250529/popolnit-byudzhet-na-15-milliardov-zarplaty-v-krymu-vyvedut-iz-teni-1146803019.html

Пополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени

Пополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Пополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени

Вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета. Об этом на заседании сессии госсовета РК заявил руководитель... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T14:26

2025-05-29T14:26

2025-05-29T14:26

федеральная налоговая служба (фнс)

налоги

прокуратура республики крым

мвд по республике крым

ндфл

трудоустройство в крыму

зарплата

минимальный размер оплаты труда (мрот)

государственный совет рк (госсовет)

роман наздрачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110882/58/1108825819_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_b1f348055bdc4cb4e0fb1c9adec0301f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета. Об этом на заседании сессии госсовета РК заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.По его словам, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым на 2025 год поставлена задача изыскать резервные источники наполнения консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей.Однако он отметил, что в Крыму зафиксировано более 400 налоговых агентов, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ и 500 работодателей с зарплатой ниже среднеотраслевой."Около 250 участников СЭЗ, пользуясь огромными преференциями и налоговыми льготами, выплачивают заработную плату сотрудникам ниже 35 тысяч рублей. Всего из 45 тысяч налоговых агентов на территории Крыма под пристальное внимание попало около 2700 налоговых агентов – около 6% от общего количества работодателей", – уточнил руководитель республиканской УФНС.Чтобы налогообложение было справедливым как для людей, так и для налоговых агентов, а поступления в бюджет от НДФЛ были регулярными, в Республике Крым проводится беспрецедентная комплексная работа, заверил Наздрачев.В каждом муниципалитете ежемесячно проходит заседание профильной Межведомственной комиссии по легализации труда с участием представителей налоговых органов, прокуратуры и МВД.По более чем по 5 тысячам физлиц налоговыми органами были направлены запросы в банки о поступлении денежных средств на банковские карты по СБП. Сумма потенциального дохода – более 2 миллиардов рублей. К декларированию доходов привлекаются физлица, сдающие жилье внаем, использующие нежилое имущество, продавшие коммерческую недвижимость и транспорт, самозанятые, превысившие доход в 2,4 млн рублей, привел данные руководитель республиканской УФНС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Налог на тунеядство" в России: в Крыму оценили инициативуВ России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВОПредпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс), налоги, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, ндфл, трудоустройство в крыму, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот), государственный совет рк (госсовет), роман наздрачев