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Пополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Пополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени
Пополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Пополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени
Вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета. Об этом на заседании сессии госсовета РК заявил руководитель... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T14:26
2025-05-29T14:26
федеральная налоговая служба (фнс)
налоги
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
ндфл
трудоустройство в крыму
зарплата
минимальный размер оплаты труда (мрот)
государственный совет рк (госсовет)
роман наздрачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета. Об этом на заседании сессии госсовета РК заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.По его словам, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым на 2025 год поставлена задача изыскать резервные источники наполнения консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей.Однако он отметил, что в Крыму зафиксировано более 400 налоговых агентов, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ и 500 работодателей с зарплатой ниже среднеотраслевой."Около 250 участников СЭЗ, пользуясь огромными преференциями и налоговыми льготами, выплачивают заработную плату сотрудникам ниже 35 тысяч рублей. Всего из 45 тысяч налоговых агентов на территории Крыма под пристальное внимание попало около 2700 налоговых агентов – около 6% от общего количества работодателей", – уточнил руководитель республиканской УФНС.Чтобы налогообложение было справедливым как для людей, так и для налоговых агентов, а поступления в бюджет от НДФЛ были регулярными, в Республике Крым проводится беспрецедентная комплексная работа, заверил Наздрачев.В каждом муниципалитете ежемесячно проходит заседание профильной Межведомственной комиссии по легализации труда с участием представителей налоговых органов, прокуратуры и МВД.По более чем по 5 тысячам физлиц налоговыми органами были направлены запросы в банки о поступлении денежных средств на банковские карты по СБП. Сумма потенциального дохода – более 2 миллиардов рублей. К декларированию доходов привлекаются физлица, сдающие жилье внаем, использующие нежилое имущество, продавшие коммерческую недвижимость и транспорт, самозанятые, превысившие доход в 2,4 млн рублей, привел данные руководитель республиканской УФНС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Налог на тунеядство" в России: в Крыму оценили инициативуВ России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВОПредпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза
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федеральная налоговая служба (фнс), налоги, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, ндфл, трудоустройство в крыму, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот), государственный совет рк (госсовет), роман наздрачев
Пополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени

Для пополнения бюджета в Крыму зарплаты выведут из тени

14:26 29.05.2025
 
© Fotolia/ pfpgroupБухгалтерский учет
Бухгалтерский учет
© Fotolia/ pfpgroup
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета. Об этом на заседании сессии госсовета РК заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.
По его словам, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым на 2025 год поставлена задача изыскать резервные источники наполнения консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей.
"Вывод заработной платы из тени – главный фактор роста доходов. Начиная с 2020 года уровень уплаты налогов в консолидированный бюджет Крыма увеличился в 2 раза – с 48,2 млрд рублей до 96,9 млрд рублей. Темп роста НДФЛ составил 169%", – рассказал Наздрачев.
Однако он отметил, что в Крыму зафиксировано более 400 налоговых агентов, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ и 500 работодателей с зарплатой ниже среднеотраслевой.
"Около 250 участников СЭЗ, пользуясь огромными преференциями и налоговыми льготами, выплачивают заработную плату сотрудникам ниже 35 тысяч рублей. Всего из 45 тысяч налоговых агентов на территории Крыма под пристальное внимание попало около 2700 налоговых агентов – около 6% от общего количества работодателей", – уточнил руководитель республиканской УФНС.
Чтобы налогообложение было справедливым как для людей, так и для налоговых агентов, а поступления в бюджет от НДФЛ были регулярными, в Республике Крым проводится беспрецедентная комплексная работа, заверил Наздрачев.
В каждом муниципалитете ежемесячно проходит заседание профильной Межведомственной комиссии по легализации труда с участием представителей налоговых органов, прокуратуры и МВД.
По более чем по 5 тысячам физлиц налоговыми органами были направлены запросы в банки о поступлении денежных средств на банковские карты по СБП. Сумма потенциального дохода – более 2 миллиардов рублей. К декларированию доходов привлекаются физлица, сдающие жилье внаем, использующие нежилое имущество, продавшие коммерческую недвижимость и транспорт, самозанятые, превысившие доход в 2,4 млн рублей, привел данные руководитель республиканской УФНС.
"Теневая занятость, "работа на полставки с зарплатой в конверте" подрывают понятие "справедливая налоговая нагрузка", как для работодателей, так и для граждан. Борьба с этими явлениями – приоритетная задача для налоговых органов Крыма на этот год", – подчеркнул Наздрачев.
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Федеральная налоговая служба (ФНС)НалогиПрокуратура Республики КрымМВД по Республике КрымНДФЛТрудоустройство в КрымуЗарплатаМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)Государственный совет РК (Госсовет)Роман Наздрачев
 
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