https://crimea.ria.ru/20250514/nalog-na-tuneyadstvo-v-rossii-v-krymu-otsenili-initsiativu-1146414640.html

"Налог на тунеядство" в России: в Крыму оценили инициативу

"Налог на тунеядство" в России: в Крыму оценили инициативу - РИА Новости Крым, 14.05.2025

"Налог на тунеядство" в России: в Крыму оценили инициативу

Не все аргументы авторов инициативы введения в России "налога на тунеядство" являются убедительными, а новая мера не станет действенным способом сократить... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T06:37

2025-05-14T06:37

2025-05-14T06:37

мнения

наталья киселева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Не все аргументы авторов инициативы введения в России "налога на тунеядство" являются убедительными, а новая мера не станет действенным способом сократить масштабы теневой экономики, что представляется как основной довод для ее реализации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.Идея о вовлечении неработающих граждан в систему социальных платежей, которую СМИ и граждане называют "налогом на тунеядство", появилась не в этом и не в прошлом году, отметила Киселева."Она периодически возникает в информационном поле на протяжении как минимум десяти лет. Причем говорят о ней и чиновники, и депутаты, и представители науки", – сказала социолог.Она акцентировала внимание на том, что появление этой темы в информационном пространстве неизменно порождает дискуссии о целесообразности и возможности введения такого платежа, разделяя общество на две абсолютно антагонистические группы – сторонников и противников.Такое положение дел, по мнению эксперта, неслучайно, поскольку при анализе аргументов авторов инициативы среди прочего проявляются юридические коллизии.Так, например, Конституция РФ, как и другие законы, в частности Трудовой кодекс, запрещают принудительный труд, под которым понимается внеэкономическая форма принуждения к нему. То есть применение административного или уголовного наказания, как это практиковалось в Советском Союзе, а именно по аналогии с этим периодом новую меру называют "налогом на тунеядство", отметила Киселева.Несмотря на то, что инициатива введения "налога на тунеядство" предполагает экономическую форму принуждения в виде создания гражданам условий, принуждающих их к трудоустройству, что это не противоречит конституционным нормам, здесь возникает противоречие.В качестве еще одного аргумента, который, по мнению авторов инициативы, подтверждает необходимость введения такого налога, называют необходимость участия каждого гражданина РФ в финансировании общественных расходов, в частности на образование и здравоохранение, добавила Киселева.И хотя этот довод является справедливым, он недостаточно убедителен, считает социолог.Возникают вопросы и к основному аргументу в пользу "налога на тунеядство", которым, по мнению авторов идеи, является борьба с теневой экономикой и серыми доходами, отметила Киселева.Налог не станет действенным способом решения проблемы, поскольку переход людей из теневого сектора экономики нельзя обеспечить методом применения наказания к работникам, если виновными являются работодатели, уверена эксперт."В этом противозаконном явлении виновниками являются прежде всего работодатели, а предлагается наказывать работников, находящихся заведомо в невыгодных условиях... Да, "налог на тунеядство" может снизить открытую безработицу, но при этом увеличить скрытую, например, вынужденную неполную занятость", – сказала социолог.Киселева подчеркнула, что даже когда такая же точно инициатива исходила от представителей депутатского корпуса, текст законопроекта не был внесен в Госдуму. Нет его там и сейчас, поэтому обсуждать какие-то конкретные нормы и перспективы мы не можем, отметила эксперт.Тем не менее если подобный законопроект все же будет разработан и внесен в ГД РФ, то одним из главных вопросов для обсуждения должно стать определение категорий неработающих граждан, к которым нельзя применять предлагаемые нормы экономического принуждения, считает Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе с летних кафе сняли арендную плату на весь 2025 годНалоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской областиЛишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, наталья киселева, налоги, трудоустройство