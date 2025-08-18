https://crimea.ria.ru/20250818/kazhdyy-tretiy-perevozchik-v-krymu-narushaet-nalogovoe-zakonodatelstvo-1148802918.html

Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Налоговики в Крыму выявили многочисленные факты сокрытия доходов владельцами предпринимателей в сфере грузо- и пассажироперевозок: каждый третий из числа проверенных оказался нарушителем налогового законодательства. Об этом сообщили в УФНС по республике.По информации ведомства, с начала года сотрудники управления ФНС по Крыму проверили 1200 из 3500 зарегистрированных в республике субъектов предпринимательства в сфере грузо-и пассажироперевозок. И оказалось, что нарушителей закона немало.В результате 206 налогоплательщиков задекларировали доход, предоставив соответствующие декларации, или увеличили предыдущие налоговые обязательства на сумму 31 миллион рублей."Еще 108 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, 99 работодателей увеличили заработную плату своих работников до уровня МРОТ и более 9 миллионов рублей доначислено налоговыми органами в ходе камеральных проверок", – добавили в УФНС по РК.В частности, одно из транспортных предприятий Бахчисарайского района увеличило зарплату сотрудникам в четыре раза, а керченским транспортным предприятием после проверки доначислен налог на прибыль и НДС – 7,2 млн рублей и 215 тысяч рублей соответственно, уточнили в ведомстве.Кроме того, налоговики провели проверку крымчан, имеющих в собственности значительное количество единиц грузового или легкового транспорта на предмет получения незадекларированных доходов и также выявили многочисленные нарушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая службаВ Крыму посчитали неблагонадежных работодателейЗа какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму

