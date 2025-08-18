https://crimea.ria.ru/20250818/kazhdyy-tretiy-perevozchik-v-krymu-narushaet-nalogovoe-zakonodatelstvo-1148802918.html
Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство
Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство
Налоговики в Крыму выявили многочисленные факты сокрытия доходов владельцами предпринимателей в сфере грузо- и пассажироперевозок: каждый третий из числа... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T19:51
2025-08-18T19:51
2025-08-18T19:48
уфнс россии по республике крым
крым
новости крыма
роман наздрачев
перевозки
налоги
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010735_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_6437ba73700a3be5fc8b480410394b7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Налоговики в Крыму выявили многочисленные факты сокрытия доходов владельцами предпринимателей в сфере грузо- и пассажироперевозок: каждый третий из числа проверенных оказался нарушителем налогового законодательства. Об этом сообщили в УФНС по республике.По информации ведомства, с начала года сотрудники управления ФНС по Крыму проверили 1200 из 3500 зарегистрированных в республике субъектов предпринимательства в сфере грузо-и пассажироперевозок. И оказалось, что нарушителей закона немало.В результате 206 налогоплательщиков задекларировали доход, предоставив соответствующие декларации, или увеличили предыдущие налоговые обязательства на сумму 31 миллион рублей."Еще 108 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, 99 работодателей увеличили заработную плату своих работников до уровня МРОТ и более 9 миллионов рублей доначислено налоговыми органами в ходе камеральных проверок", – добавили в УФНС по РК.В частности, одно из транспортных предприятий Бахчисарайского района увеличило зарплату сотрудникам в четыре раза, а керченским транспортным предприятием после проверки доначислен налог на прибыль и НДС – 7,2 млн рублей и 215 тысяч рублей соответственно, уточнили в ведомстве.Кроме того, налоговики провели проверку крымчан, имеющих в собственности значительное количество единиц грузового или легкового транспорта на предмет получения незадекларированных доходов и также выявили многочисленные нарушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая службаВ Крыму посчитали неблагонадежных работодателейЗа какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010735_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_3d8f4e5418a5c9079c13546bb6b1ad9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфнс россии по республике крым, крым, новости крыма, роман наздрачев, перевозки, налоги, общественный транспорт
Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство
В Крыму выявили факты нарушения налогового законодательства в сфере перевозок
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Налоговики в Крыму выявили многочисленные факты сокрытия доходов владельцами предпринимателей в сфере грузо- и пассажироперевозок: каждый третий из числа проверенных оказался нарушителем налогового законодательства. Об этом сообщили в УФНС по республике.
По информации ведомства, с начала года сотрудники управления ФНС по Крыму проверили 1200 из 3500 зарегистрированных в республике субъектов предпринимательства в сфере грузо-и пассажироперевозок. И оказалось, что нарушителей закона немало.
"Нарушения установлены у каждого третьего налогоплательщика", – уточнил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.
В результате 206 налогоплательщиков задекларировали доход, предоставив соответствующие декларации, или увеличили предыдущие налоговые обязательства на сумму 31 миллион рублей.
"Еще 108 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, 99 работодателей увеличили заработную плату своих работников до уровня МРОТ и более 9 миллионов рублей доначислено налоговыми органами в ходе камеральных проверок", – добавили в УФНС по РК.
В частности, одно из транспортных предприятий Бахчисарайского района увеличило зарплату сотрудникам в четыре раза, а керченским транспортным предприятием после проверки доначислен налог на прибыль и НДС – 7,2 млн рублей и 215 тысяч рублей соответственно, уточнили в ведомстве.
Кроме того, налоговики провели проверку крымчан, имеющих в собственности значительное количество единиц грузового или легкового транспорта на предмет получения незадекларированных доходов и также выявили многочисленные нарушения.
"Установлены многочисленные факты сокрытия доходов, полученных с использованием данного имущества. В результате собственниками авто было представлено 152 декларации, легализованы доходы в размере более 150 миллионов рублей, а 60 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей", – подытожили в УФНС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: