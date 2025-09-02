https://crimea.ria.ru/20250902/nalogoviki-vyyavili-serye-skhemy-u-krymskikh-stomatologov-1149137222.html

Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Крымские стоматологические клиники показали заметный рост официальных доходов: по итогам налоговых мероприятий в 2024 году задекларировано около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Крым.По данным ведомства, это почти в 1,5 раза превышает показатели 2023-го. Как отметили в УФНС, в отрасли распространена практика расчетов наличными или переводов по системе быстрых платежей. Из 363 налогоплательщиков под контроль попали 95.Кроме того, выявлено отсутствие безналичной оплаты и минимальное количество официально трудоустроенных сотрудников – не более трех человек со средней зарплатой ниже 20 тысяч рублей. Это указывает на наличие признаков теневой занятости, подчеркнули в УФНС.В частности, в ходе контрольной закупки в одной из ялтинских клиник налоговые инспекторы зафиксировали факты неприменения контрольно-кассовой техники и использование труда трех неоформленных работников. В отношении организации составлен протокол об административном правонарушении, а с сотрудниками заключены трудовые договоры.Ранее сообщалось, что в Крыму 15 предпринимателей заключили договоры с самозанятыми гражданами, чтобы незаконно снизить налоговые платежи и страховые взносы на миллионы рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходили от налогов: в Крыму выявили более 350 фальшивых "самозанятых"Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательствоВ Крыму посчитали неблагонадежных работодателей

