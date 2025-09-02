https://crimea.ria.ru/20250902/nalogoviki-vyyavili-serye-skhemy-u-krymskikh-stomatologov-1149137222.html
Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
2025-09-02T19:42
2025-09-02T19:42
2025-09-02T18:53
крым
Официальный доход стоматологов Крыма вырос в 1,5 раза и достиг 3 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Крымские стоматологические клиники показали заметный рост официальных доходов: по итогам налоговых мероприятий в 2024 году задекларировано около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Крым.
По данным ведомства, это почти в 1,5 раза превышает показатели 2023-го. Как отметили в УФНС, в отрасли распространена практика расчетов наличными или переводов по системе быстрых платежей. Из 363 налогоплательщиков под контроль попали 95.
"С введением санкций с февраля 2022 года цены на стоматологические услуги выросли на 30-40% из-за валютных колебаний и подорожания расходных материалов. Однако, согласно проведенному анализу, средний чек за создание голливудской улыбки у отобранной группы зубных докторов составлял менее 3 тысяч рублей, что категорически не соответствует сегодняшним рыночным ценам на лечение, протезирование и имплантацию", – рассказали в УФНС.
Кроме того, выявлено отсутствие безналичной оплаты и минимальное количество официально трудоустроенных сотрудников – не более трех человек со средней зарплатой ниже 20 тысяч рублей. Это указывает на наличие признаков теневой занятости, подчеркнули в УФНС.
В частности, в ходе контрольной закупки в одной из ялтинских клиник налоговые инспекторы зафиксировали факты неприменения контрольно-кассовой техники и использование труда трех неоформленных работников. В отношении организации составлен протокол об административном правонарушении, а с сотрудниками заключены трудовые договоры.
"Призываю стоматологическое сообщество работать исключительно в легальном поле! Налоговые органы с каждым днем совершенствуют инструменты, позволяющие доказать уклонение от уплаты налогов. Никто не станет работать себе в убыток, и мастера сияющих улыбок не исключение", – отметил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
Ранее сообщалось
, что в Крыму 15 предпринимателей заключили договоры с самозанятыми гражданами, чтобы незаконно снизить налоговые платежи и страховые взносы на миллионы рублей.
