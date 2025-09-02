Рейтинг@Mail.ru
Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/nalogoviki-vyyavili-serye-skhemy-u-krymskikh-stomatologov-1149137222.html
Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
Крымские стоматологические клиники показали заметный рост официальных доходов: по итогам налоговых мероприятий в 2024 году задекларировано около 3 млрд рублей,... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T19:42
2025-09-02T18:53
крым
новости крыма
уфнс россии по республике крым
стоматология
правонарушения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/41/1104594165_219:79:1024:532_1920x0_80_0_0_f8bec7637374898e1fc5abfd0c120521.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Крымские стоматологические клиники показали заметный рост официальных доходов: по итогам налоговых мероприятий в 2024 году задекларировано около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Крым.По данным ведомства, это почти в 1,5 раза превышает показатели 2023-го. Как отметили в УФНС, в отрасли распространена практика расчетов наличными или переводов по системе быстрых платежей. Из 363 налогоплательщиков под контроль попали 95.Кроме того, выявлено отсутствие безналичной оплаты и минимальное количество официально трудоустроенных сотрудников – не более трех человек со средней зарплатой ниже 20 тысяч рублей. Это указывает на наличие признаков теневой занятости, подчеркнули в УФНС.В частности, в ходе контрольной закупки в одной из ялтинских клиник налоговые инспекторы зафиксировали факты неприменения контрольно-кассовой техники и использование труда трех неоформленных работников. В отношении организации составлен протокол об административном правонарушении, а с сотрудниками заключены трудовые договоры.Ранее сообщалось, что в Крыму 15 предпринимателей заключили договоры с самозанятыми гражданами, чтобы незаконно снизить налоговые платежи и страховые взносы на миллионы рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходили от налогов: в Крыму выявили более 350 фальшивых "самозанятых"Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательствоВ Крыму посчитали неблагонадежных работодателей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/41/1104594165_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_199a0b80e75a14af0c2b00f549dd1f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, уфнс россии по республике крым, стоматология, правонарушения
Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов

Официальный доход стоматологов Крыма вырос в 1,5 раза и достиг 3 млрд рублей

19:42 02.09.2025
 
© Фото пресс-службы Регионального управления ФСКН России по Республике КрымНарколаборатория в стоматологической клинике в Симферополе
Нарколаборатория в стоматологической клинике в Симферополе
© Фото пресс-службы Регионального управления ФСКН России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Крымские стоматологические клиники показали заметный рост официальных доходов: по итогам налоговых мероприятий в 2024 году задекларировано около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Крым.
По данным ведомства, это почти в 1,5 раза превышает показатели 2023-го. Как отметили в УФНС, в отрасли распространена практика расчетов наличными или переводов по системе быстрых платежей. Из 363 налогоплательщиков под контроль попали 95.

"С введением санкций с февраля 2022 года цены на стоматологические услуги выросли на 30-40% из-за валютных колебаний и подорожания расходных материалов. Однако, согласно проведенному анализу, средний чек за создание голливудской улыбки у отобранной группы зубных докторов составлял менее 3 тысяч рублей, что категорически не соответствует сегодняшним рыночным ценам на лечение, протезирование и имплантацию", – рассказали в УФНС.

Кроме того, выявлено отсутствие безналичной оплаты и минимальное количество официально трудоустроенных сотрудников – не более трех человек со средней зарплатой ниже 20 тысяч рублей. Это указывает на наличие признаков теневой занятости, подчеркнули в УФНС.
В частности, в ходе контрольной закупки в одной из ялтинских клиник налоговые инспекторы зафиксировали факты неприменения контрольно-кассовой техники и использование труда трех неоформленных работников. В отношении организации составлен протокол об административном правонарушении, а с сотрудниками заключены трудовые договоры.
"Призываю стоматологическое сообщество работать исключительно в легальном поле! Налоговые органы с каждым днем совершенствуют инструменты, позволяющие доказать уклонение от уплаты налогов. Никто не станет работать себе в убыток, и мастера сияющих улыбок не исключение", – отметил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
Ранее сообщалось, что в Крыму 15 предпринимателей заключили договоры с самозанятыми гражданами, чтобы незаконно снизить налоговые платежи и страховые взносы на миллионы рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Уходили от налогов: в Крыму выявили более 350 фальшивых "самозанятых"
Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство
В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей
 
КрымНовости КрымаУФНС России по Республике КрымСтоматологияПравонарушения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Над Черным морем сбили украинские беспилотники
20:11Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
19:53Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе
19:42Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
19:29Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
19:06В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ
18:43В Крыму на дорогах погибли шесть детей
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
18:01В Севастополе непогода остановила работу парома
17:45В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
17:28Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года
17:17В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
17:07В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
16:47Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии
16:37Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
16:27Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
16:16Новое землетрясение произошло в Афганистане
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
Лента новостейМолния