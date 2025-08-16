https://crimea.ria.ru/20250816/v-krymu-poschitali-neblagonadezhnykh-rabotodateley-1148651525.html
В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей
В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей
Из 51 тысячи налоговых агентов на территории Крыма под пристальное внимание налоговой службы попало порядка 2700 работодателей. Об этом сообщил руководитель... РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из 51 тысячи налоговых агентов на территории Крыма под пристальное внимание налоговой службы попало порядка 2700 работодателей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.По его информации, в распоряжении налоговых органов имеются данные обо всех финансовых операциях, поступающих из множества источников – это не только федеральные ресурсы, но и региональные министерства: образования, строительства, здравоохранения, труда, экономики, промышленной политики, а также таможня, Росздравнадзор, Социальный фонд, коммунальные службы и прочие.На сегодня темп роста заявленных сумм налоговой обязанности по уплате НДФЛ в первом полугодии 2025 года составил 126,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, отметил он.Ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев заявлял, что по расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей.По самым скромным подсчетам, теневая занятость в Крыму – минимум 70 тысяч человек. По информации крымских налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек, отмечал Наздрачев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 годуВ Крыму нашли недобросовестных работодателейЗа какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из 51 тысячи налоговых агентов на территории Крыма под пристальное внимание налоговой службы попало порядка 2700 работодателей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.
По его информации, в распоряжении налоговых органов имеются данные обо всех финансовых операциях, поступающих из множества источников – это не только федеральные ресурсы, но и региональные министерства: образования, строительства, здравоохранения, труда, экономики, промышленной политики, а также таможня, Росздравнадзор, Социальный фонд, коммунальные службы и прочие.
"В каждом муниципалитете ежемесячно проходит заседание профильной Межведомственной комиссии по легализации труда с участием представителей налоговых органов, прокуратуры и МВД. Заслушиваются работодатели, попавшие в категорию неблагонадежных. В результате из 2700 налоговых агентов более 1 тысячи уже увеличили свои налоговые обязательства, а остальным будет в индивидуальном порядке разъяснено, что закон един для всех и выполнять его необходимо неукоснительно", - заявил Наздрачев.
На сегодня темп роста заявленных сумм налоговой обязанности по уплате НДФЛ в первом полугодии 2025 года составил 126,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, отметил он.
Ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев заявлял,
что по расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей.
По самым скромным подсчетам, теневая занятость
в Крыму – минимум 70 тысяч человек. По информации крымских налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек, отмечал Наздрачев.
