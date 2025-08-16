https://crimea.ria.ru/20250816/v-krymu-poschitali-neblagonadezhnykh-rabotodateley-1148651525.html

В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей

В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей - РИА Новости Крым, 16.08.2025

В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей

Из 51 тысячи налоговых агентов на территории Крыма под пристальное внимание налоговой службы попало порядка 2700 работодателей. Об этом сообщил руководитель... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T07:03

2025-08-16T07:03

2025-08-16T07:03

крым

налоги

роман наздрачев

уфнс россии по республике крым

экономика

экономика крыма

трудовой кодекс

работа

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/16/1121499242_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_eda6ea546ce6108b8d1a24d14e83d5d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из 51 тысячи налоговых агентов на территории Крыма под пристальное внимание налоговой службы попало порядка 2700 работодателей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.По его информации, в распоряжении налоговых органов имеются данные обо всех финансовых операциях, поступающих из множества источников – это не только федеральные ресурсы, но и региональные министерства: образования, строительства, здравоохранения, труда, экономики, промышленной политики, а также таможня, Росздравнадзор, Социальный фонд, коммунальные службы и прочие.На сегодня темп роста заявленных сумм налоговой обязанности по уплате НДФЛ в первом полугодии 2025 года составил 126,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, отметил он.Ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев заявлял, что по расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей.По самым скромным подсчетам, теневая занятость в Крыму – минимум 70 тысяч человек. По информации крымских налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек, отмечал Наздрачев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 годуВ Крыму нашли недобросовестных работодателейЗа какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, налоги, роман наздрачев, уфнс россии по республике крым, экономика, экономика крыма, трудовой кодекс, работа, новости крыма