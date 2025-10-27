https://crimea.ria.ru/20251027/mid-rossiya-soblyudaet-soglashenie-s-ssha-o-provedenii-strategicheskikh-ucheniy-1150466507.html

МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений

МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений - РИА Новости Крым, 27.10.2025

МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений

Российская Федерация действует в строгом соответствии с положениями соглашений с США о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет и о крупных... РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T14:45

2025-10-27T14:45

2025-10-27T14:46

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

политика

сша

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российская Федерация действует в строгом соответствии с положениями соглашений с США о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет и о крупных стратегических учениях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.Он уточнил, что первое соглашение – о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет, второе – об уведомлениях о крупных стратегических учениях.В вопросе о том, должна ли ракета "Буревестник" входить в засчет по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Рябков выразил мнение, что это абстрактные и теоретические понятия."Как это соотносится с договором? Вопрос абсолютно абстрактный и абсолютно теоретический. Я бы так сказал, что никак не соотносится хотя бы потому, что договор нами приостановлен, а 5 февраля истекает срок его действия", – заявил представитель российского МИД.Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО.Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы сообщил, что разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутонияРФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – ПутинВ Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, политика, сша, оружие