МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений - РИА Новости Крым, 27.10.2025
МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений
МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений - РИА Новости Крым, 27.10.2025
МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений
Российская Федерация действует в строгом соответствии с положениями соглашений с США о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет и о крупных... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российская Федерация действует в строгом соответствии с положениями соглашений с США о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет и о крупных стратегических учениях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.Он уточнил, что первое соглашение – о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет, второе – об уведомлениях о крупных стратегических учениях.В вопросе о том, должна ли ракета "Буревестник" входить в засчет по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Рябков выразил мнение, что это абстрактные и теоретические понятия."Как это соотносится с договором? Вопрос абсолютно абстрактный и абсолютно теоретический. Я бы так сказал, что никак не соотносится хотя бы потому, что договор нами приостановлен, а 5 февраля истекает срок его действия", – заявил представитель российского МИД.Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО.Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы сообщил, что разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутонияРФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – ПутинВ Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
МИД: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений

Рябков: Россия соблюдает соглашение с США о проведении стратегических учений

14:45 27.10.2025 (обновлено: 14:46 27.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российская Федерация действует в строгом соответствии с положениями соглашений с США о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет и о крупных стратегических учениях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
"Мы действуем в строгом соответствии с положениями соглашений, которые на протяжении десятилетий работают на поддержание стратегической стабильности", – сообщил Рябков журналистам, отвечая на вопрос, уведомляла ли Россия США о том, что в рамках учений стратегических ядерных сил будет задействована новейшая ракета "Буревестник".
Он уточнил, что первое соглашение – о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет, второе – об уведомлениях о крупных стратегических учениях.

"Подробностями владеют специалисты, уверяю вас, что никаких отклонений от требований этих двух документов мы не допускаем", – добавил замглавы МИД РФ.

В вопросе о том, должна ли ракета "Буревестник" входить в засчет по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Рябков выразил мнение, что это абстрактные и теоретические понятия.
"Как это соотносится с договором? Вопрос абсолютно абстрактный и абсолютно теоретический. Я бы так сказал, что никак не соотносится хотя бы потому, что договор нами приостановлен, а 5 февраля истекает срок его действия", – заявил представитель российского МИД.
Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО.
Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы сообщил, что разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония
РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин
В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
 
НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей РябковПолитикаСШАОружие
 
