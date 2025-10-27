Рейтинг@Mail.ru
Кремль прокомментировал испытания "Буревестника" - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/kreml-prokommentiroval-ispytaniya-burevestnika-1150463750.html
Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
Кремль прокомментировал испытания "Буревестника" - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
Разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T13:06
2025-10-27T13:06
дмитрий песков
крылатые ракеты "буревестник"
кремль
сша
европейский союз (ес)
политика
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146829053_0:17:3161:1795_1920x0_80_0_0_679078d36120ccebe35045096892a189.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.Он акцентировал, что обеспечение безопасности для России является жизненно важным вопросом, особенно на фоне того милитаристского настроя в Европе."Европейцы, действительно, находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На фоне этого Россия обязана делать все, чтобы гарантировано обеспечить свою безопасность", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.При этом, он отметил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на отношениях России и США."Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - сказал он.Но при всей открытости к диалогу Россия руководствуются собственными национальными интересами, подвел итог Песков.Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146829053_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_a75a57b3252736d2f6cd84e299161d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, крылатые ракеты "буревестник", кремль, сша, европейский союз (ес), политика, россия, безопасность
Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"

Испытания ракеты "Буревестник" не должны сказаться на отношениях РФ и США - Кремль

13:06 27.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи и происходит разработка новых систем вооружения, к коим относится озвученная система ("Буревестник" - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Он акцентировал, что обеспечение безопасности для России является жизненно важным вопросом, особенно на фоне того милитаристского настроя в Европе.
"Европейцы, действительно, находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На фоне этого Россия обязана делать все, чтобы гарантировано обеспечить свою безопасность", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
При этом, он отметил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на отношениях России и США.
"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - сказал он.
Но при всей открытости к диалогу Россия руководствуются собственными национальными интересами, подвел итог Песков.
Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.
Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дмитрий ПесковКрылатые ракеты "Буревестник"КремльСШАЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаРоссияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония
13:45Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки
13:44Экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины
13:22Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
13:06Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
12:41В Севастополе открыли рейд
12:39Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
12:30Часть Симферополя осталась без света
12:21Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
11:53В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения
11:34В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
11:20Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение
11:11Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней
10:53Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю
10:33В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
10:20Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"
09:50Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
09:49Футболиста "Зенита" попытались похитить в Петербурге
09:30Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
09:23Пригород Симферополя обесточен из-за аварии
Лента новостейМолния