Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
Разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель
2025-10-27T13:06
2025-10-27T13:06
2025-10-27T13:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.Он акцентировал, что обеспечение безопасности для России является жизненно важным вопросом, особенно на фоне того милитаристского настроя в Европе."Европейцы, действительно, находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На фоне этого Россия обязана делать все, чтобы гарантировано обеспечить свою безопасность", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.При этом, он отметил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на отношениях России и США."Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - сказал он.Но при всей открытости к диалогу Россия руководствуются собственными национальными интересами, подвел итог Песков.Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Разработка новых систем вооружения в России происходит в рамках гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание ракет "Буревестник" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи и происходит разработка новых систем вооружения, к коим относится озвученная система ("Буревестник" - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Он акцентировал, что обеспечение безопасности для России является жизненно важным вопросом, особенно на фоне того милитаристского настроя в Европе.
"Европейцы, действительно, находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На фоне этого Россия обязана делать все, чтобы гарантировано обеспечить свою безопасность", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
При этом, он отметил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на отношениях России и США.
"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - сказал он.
Но при всей открытости к диалогу Россия руководствуются собственными национальными интересами, подвел итог Песков.
Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил
один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке
. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.
Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил
, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.
