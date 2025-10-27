https://crimea.ria.ru/20251027/ekstrennye-otklyucheniya-sveta-vveli-v-ryade-regionov-ukrainy-1150464441.html

Экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины

Экстренные и аварийные отключения света введены в центральных и восточных областях Украины. Об этом сообщили в украинских энергокомпаниях. РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T13:44

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Экстренные и аварийные отключения света введены в центральных и восточных областях Украины. Об этом сообщили в украинских энергокомпаниях."По распоряжению оператора "Укрэнерго", в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения", – говорится в сообщении энергетической компании ДТЭК.По информации "Укрэнерго", свет отключен также в Сумской и Запорожской областях.Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.Как сообщалось, в ответ на террористические атаки ВСУ Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионахУдары по Украине сегодня: Киев остался без воды и светаВ Одессе горят порт и объекты энергетики

