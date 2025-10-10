Рейтинг@Mail.ru
Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251010/blekaut-na-ukraine-avariynye-otklyucheniya-prodolzhatsya-v-9-regionakh-1150113861.html
Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах
Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах
По состоянию на 20:00 10 октября в Киеве и восьми областях Украины продолжают действовать ограничения по подаче электричества, следует из информации минэнерго... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T20:30
2025-10-10T20:32
украина
удары по украине
отключение электроэнергии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 10 октября в Киеве и восьми областях Украины продолжают действовать ограничения по подаче электричества, следует из информации минэнерго страны.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.Градоначальник призвал киевлян готовиться к новым атакам и сделать запасы воды, медикаментов, продуктов питания, и подготовить теплые вещи10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251010/massirovannyy-udar-kinzhalami-po-ukraine--chto-unichtozheno-1150102397.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, отключение электроэнергии, новости, новости сво
Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах

В девяти регионах Украины продолжаются аварийные отключения электроэнергии

20:30 10.10.2025 (обновлено: 20:32 10.10.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 10 октября в Киеве и восьми областях Украины продолжают действовать ограничения по подаче электричества, следует из информации минэнерго страны.
"Вынужденные аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. Для Днепропетровщины и Запорожья графики аварийных отключений действуют для промышленности. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.
Градоначальник призвал киевлян готовиться к новым атакам и сделать запасы воды, медикаментов, продуктов питания, и подготовить теплые вещи
10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
12:40
Массированный удар "Кинжалами" по Украине – что уничтожено
 
УкраинаУдары по УкраинеОтключение электроэнергииНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:25"Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму
21:22Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа
20:55"Нобель в гробу переворачивается": Володин оценил решение о премии мира
20:48В Алуштинском аквариуме родились уникальные скаты из Амазонки: видео
20:30Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах
20:05Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру пятницы
19:57Спил двухсотлетнего каштана-памятника природы просят отдать в музей
19:19Осень возьмет реванш: прогноз на выходные в Крыму от ФОБОС
18:51В "Артеке" завершается строительство Центра инновационных технологий
18:42"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами
18:34Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
18:05Когда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет Запад
17:45Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график
17:31Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
17:07Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
16:45Путин назвал нелепым заявление Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
16:37В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
16:30Путин высказался о трудовых мигрантах в России
16:2622 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
16:16Путин анонсировал появление нового оружия у России
Лента новостейМолния