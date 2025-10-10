https://crimea.ria.ru/20251010/blekaut-na-ukraine-avariynye-otklyucheniya-prodolzhatsya-v-9-regionakh-1150113861.html

Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах

10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 10 октября в Киеве и восьми областях Украины продолжают действовать ограничения по подаче электричества, следует из информации минэнерго страны.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.Градоначальник призвал киевлян готовиться к новым атакам и сделать запасы воды, медикаментов, продуктов питания, и подготовить теплые вещи10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

