Блэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах
В девяти регионах Украины продолжаются аварийные отключения электроэнергии
20:30 10.10.2025 (обновлено: 20:32 10.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 10 октября в Киеве и восьми областях Украины продолжают действовать ограничения по подаче электричества, следует из информации минэнерго страны.
"Вынужденные аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. Для Днепропетровщины и Запорожья графики аварийных отключений действуют для промышленности. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.
Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в пятницу в Киеве. В результате повреждена критическая инфраструктура, часть украинской столицы осталась без энергоснабжения и воды, сообщал ранее в пятницу мэр Виталий Кличко.
Градоначальник призвал киевлян готовиться к новым атакам и сделать запасы воды, медикаментов, продуктов питания, и подготовить теплые вещи
10 октября украинская компания "Укрэнерго" сообщила, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях поражены энергообъекты, в регионах странны введены аварийные отключения электричества. Уточняется, что повреждения получили теплоэлектростанции, также серьезно повреждено оборудование ТЭС.