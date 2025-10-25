В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
В Ленинском районе Крыма большегруз раздавил легковушку с семьей
10:01 25.10.2025
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСмертельное ДТП в Ленинском районе Крыма
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Семья с восьмилетним ребенком погибла в Ленинском районе Крыма в ДТП с большегрузом. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что авария произошла на трассе "Таврида" под Керчью вечером 24 октября.
"58-летний водитель большегруза Dongfeng KC, двигаясь по трассе со стороны Керчи в направлении Симферополя, совершил столкновение при движении задним ходом с автомобилем марки Lada. В результате столкновения пассажиры легкового автомобиля: 34-летняя женщина, 38-летний мужчина и их 8-летний сын погибли на месте, водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.
Проводится комплекс мероприятий, назначены все необходимые экспертизы. В ходе расследования будут установлены обстоятельства трагедии.
По предварительной информации прокуратуры Крыма, легковой автомобиль мог быть использован как такси.
"Предварительно, легковой автомобиль использовался в качестве такси", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе Крыма.
Ранее сообщалось, что под Судаком произошло смертельное ДТП. Пассажир автомобиля "ВАЗ", смертельно травмирован. Пассажир "Шевроле Авео" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
