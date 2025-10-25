https://crimea.ria.ru/20251025/v-zhutkom-dtp-s-bolshegruzom-v-krymu-pogibla-semya-s-8-letnim-rebenkom-1150422225.html

В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком

Семья с восьмилетним ребенком погибла в Ленинском районе Крыма в ДТП с большегрузом. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Семья с восьмилетним ребенком погибла в Ленинском районе Крыма в ДТП с большегрузом. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.Отмечается, что авария произошла на трассе "Таврида" под Керчью вечером 24 октября.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.Проводится комплекс мероприятий, назначены все необходимые экспертизы. В ходе расследования будут установлены обстоятельства трагедии.По предварительной информации прокуратуры Крыма, легковой автомобиль мог быть использован как такси.Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе Крыма.Ранее сообщалось, что под Судаком произошло смертельное ДТП. Пассажир автомобиля "ВАЗ", смертельно травмирован. Пассажир "Шевроле Авео" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель мопеда попал под колеса MercedesДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в судСтали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходе

