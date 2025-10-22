https://crimea.ria.ru/20251022/smertelnoe-dtp-v-sudake---pogib-chelovek-1150366260.html
Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек
2025-10-22T21:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло под Судаком, сообщают пресс-службы ГАИ и прокуратуры РК."По предварительной информации, водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 21120", двигаясь со стороны села Грушевка в направлении Судака, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Шевроле Авео", под управлением водителя 1986 года рождения", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "ВАЗ", 1949 года рождения, смертельно травмирован. Пассажир "Шевроле Авео" получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
