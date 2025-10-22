Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек
Ситуация на дорогах Крыма
Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек
Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек
Смертельное ДТП произошло под Судаком, сообщают пресс-службы ГАИ и прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло под Судаком, сообщают пресс-службы ГАИ и прокуратуры РК."По предварительной информации, водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 21120", двигаясь со стороны села Грушевка в направлении Судака, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Шевроле Авео", под управлением водителя 1986 года рождения", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "ВАЗ", 1949 года рождения, смертельно травмирован. Пассажир "Шевроле Авео" получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек

В ДТП под Судаком погиб человек

21:35 22.10.2025 (обновлено: 21:42 22.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло под Судаком, сообщают пресс-службы ГАИ и прокуратуры РК.
"По предварительной информации, водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 21120", двигаясь со стороны села Грушевка в направлении Судака, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Шевроле Авео", под управлением водителя 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "ВАЗ", 1949 года рождения, смертельно травмирован. Пассажир "Шевроле Авео" получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
