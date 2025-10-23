https://crimea.ria.ru/20251023/v-sevastopole-voditel-mopeda-popal-pod-kolesa-mercedes-1150383471.html
В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 25-летний водитель мопеда пострадал в результате столкновения с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.ДТП произошло днем в четверг в районе улицы Большая Морская.Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован, добавили в ГАИ, уточнив, что водитель был трезв.По факту ДТП проводится проверка.Ранее в Ростовской области водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон". А в крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человекаВ Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погибВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 23 человека
