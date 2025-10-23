Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
В Севастополе 25-летний водитель мопеда пострадал в результате столкновения с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 25-летний водитель мопеда пострадал в результате столкновения с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.ДТП произошло днем в четверг в районе улицы Большая Морская.Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован, добавили в ГАИ, уточнив, что водитель был трезв.По факту ДТП проводится проверка.Ранее в Ростовской области водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон". А в крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человекаВ Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погибВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 23 человека
В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes

В центре Севастополя водитель иномарки во время парковки сбил мопедиста

15:39 23.10.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП в Севастополе с участием мотоцикла и иномарки
ДТП в Севастополе с участием мотоцикла и иномарки
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 25-летний водитель мопеда пострадал в результате столкновения с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
ДТП произошло днем в четверг в районе улицы Большая Морская.

"25-летний водитель, управляя мопедом, при перестроении из средней полосы в левую не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением 22-летнего водителя, совершающего маневр парковки", - говорится в сообщении.

Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован, добавили в ГАИ, уточнив, что водитель был трезв.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Ростовской области водитель мотоцикла погиб в столкновении с полуприцепом автопоезда на трассе М-4 "Дон". А в крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом.
