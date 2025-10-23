https://crimea.ria.ru/20251023/dtp-s-pogibshey-devushkoy-podrostkom-v-sevastopole--delo-peredano-v-sud-1150370049.html
ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину-водителя, которая в августе сбила 16-летнюю девушку во дворе одного из домов, после чего та скончалась. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.9 августа во дворе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции 66-летняя женщина за рулем Mitsubishi Pajero сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дворовой территории. В результате полученных травм девушка умерла в медицинском учреждении, сообщалось ранее.Проверка показала, что в момент аварии водитель была трезва. Опрошены свидетели, проведены экспертизы, женщина признала свою вину. Сейчас автомобиль арестован.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, по делу утверждено обвинительное заключение, материалы переданы в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит срок до пяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Судаке - погиб человекСтали известны подробности ДТП в Севастополе с мотоциклом на переходеВ Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
