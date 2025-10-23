Рейтинг@Mail.ru
ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в суд
ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в суд
ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в суд - РИА Новости Крым, 23.10.2025
ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в суд
В Севастополе будут судить женщину-водителя, которая в августе сбила 16-летнюю девушку во дворе одного из домов, после чего та скончалась. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T09:24
2025-10-23T09:24
дтп в крыму и севастополе
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
умвд россии по севастополю
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину-водителя, которая в августе сбила 16-летнюю девушку во дворе одного из домов, после чего та скончалась. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.9 августа во дворе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции 66-летняя женщина за рулем Mitsubishi Pajero сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дворовой территории. В результате полученных травм девушка умерла в медицинском учреждении, сообщалось ранее.Проверка показала, что в момент аварии водитель была трезва. Опрошены свидетели, проведены экспертизы, женщина признала свою вину. Сейчас автомобиль арестован.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, по делу утверждено обвинительное заключение, материалы переданы в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит срок до пяти лет.
севастополь
дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, умвд россии по севастополю, закон и право
ДТП с погибшей девушкой-подростком в Севастополе – дело передано в суд

В Севастополе будут судить 66-летнюю женщину за ДТП с погибшей девушкой-подростком

09:24 23.10.2025
 
© Полиция СевастополяДТП с погибшей несовершеннолетней девушкой-пешеходом в Севастополе
ДТП с погибшей несовершеннолетней девушкой-пешеходом в Севастополе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину-водителя, которая в августе сбила 16-летнюю девушку во дворе одного из домов, после чего та скончалась. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
9 августа во дворе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции 66-летняя женщина за рулем Mitsubishi Pajero сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дворовой территории. В результате полученных травм девушка умерла в медицинском учреждении, сообщалось ранее.
"Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району завершено расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемой в причинении по неосторожности смерти несовершеннолетней девушке-пешеходу в результате нарушения ПДД", –проинформировали в полиции в четверг.
Проверка показала, что в момент аварии водитель была трезва. Опрошены свидетели, проведены экспертизы, женщина признала свою вину. Сейчас автомобиль арестован.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, по делу утверждено обвинительное заключение, материалы переданы в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит срок до пяти лет.
ДТП в Крыму и СевастополеСевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяУМВД России по СевастополюЗакон и право
 
