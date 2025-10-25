Рейтинг@Mail.ru
Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/kak-podgotovit-pechku-k-zime--rekomendatsii-mchs-1150355864.html
Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
Разжигать печь следует без применения легковоспламеняющихся жидкостей, а заканчивать топку желательно за два часа до того, как все в доме отправятся спать... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T21:24
2025-10-25T21:24
гу мчс рф по республике крым
крым
игорь скуртул
совет эксперта
общество
отопление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110115/93/1101159399_0:80:3000:1768_1920x0_80_0_0_1fe7b841909a5c3ac2eaa2e9e0e6434c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Разжигать печь следует без применения легковоспламеняющихся жидкостей, а заканчивать топку желательно за два часа до того, как все в доме отправятся спать. Такие рекомендации в пресс-центре РИА Новости Крым дал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Он подчеркнул, что этот вопрос остается актуальным в Крыму, поскольку на территории полуострова из 1019 населенных пунктов около 400 еще не обеспечены газоснабжением.Притопочный лист должен быть металлическим, размером минимум 0,5 на 0,7 метра, чтобы не произошло возгорания в случае выпадения из печки горящих углей или искр, продолжил специалист. Нельзя хранить вблизи печи горючие материалы, сушить вещи, акцентировал Скуртул.Заканчивать топку желательно за два часа до того, как семья укладывается спать. Оставлять печь без присмотра нельзя. В доме должны находиться первичные средства тушения, а также пожарный извещатель, добавил сотрудник МЧС России.Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец сообщал, что более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дома с печным отоплением переведут на газ за счет государстваНа пожарах в Севастополе погибли 11 человекГаз взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110115/93/1101159399_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3f14ab809355ad50ca1c0a9651a921e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, крым, игорь скуртул, совет эксперта, общество, отопление
Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС

Крымские спасатели напомнили о подготовке печного оборудования к отопительному сезону

21:24 25.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПечь в сельском доме
Печь в сельском доме - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Разжигать печь следует без применения легковоспламеняющихся жидкостей, а заканчивать топку желательно за два часа до того, как все в доме отправятся спать. Такие рекомендации в пресс-центре РИА Новости Крым дал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
Он подчеркнул, что этот вопрос остается актуальным в Крыму, поскольку на территории полуострова из 1019 населенных пунктов около 400 еще не обеспечены газоснабжением.
"Перед началом отопительного сезона необходимо, в первую очередь, сделать визуальный осмотр, чтобы оценить готовность печного оборудования, выявить наличие возможных трещин и прочих повреждений. В случае, если такие есть, вызвать специалистов и провести соответствующую работу по устранению нарушений", - сказал он.
Притопочный лист должен быть металлическим, размером минимум 0,5 на 0,7 метра, чтобы не произошло возгорания в случае выпадения из печки горящих углей или искр, продолжил специалист. Нельзя хранить вблизи печи горючие материалы, сушить вещи, акцентировал Скуртул.
"Растопка печи проводится только соответствующим образом, без применения легковоспламеняющихся жидкостей в виде бензина, керосина и так далее", - напомнил он.
Заканчивать топку желательно за два часа до того, как семья укладывается спать. Оставлять печь без присмотра нельзя. В доме должны находиться первичные средства тушения, а также пожарный извещатель, добавил сотрудник МЧС России.
Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец сообщал, что более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России дома с печным отоплением переведут на газ за счет государства
На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымИгорь СкуртулСовет экспертаОбществоОтопление
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:41В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
21:45Трамп поставил условие для встречи с Путиным
21:42Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре
21:40Gripen для ВСУ и повреждение плотины в Белгороде – главное за день
21:25Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
21:24Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
21:07Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
20:42В России изменятся ставки таможенных сборов на импортные товары
20:20Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
20:01Какими овощами Крым себя полностью обеспечивает
19:37Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами
19:12Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах
18:50Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий
18:44Рад вернуться домой: шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву
18:39Глаза змеи и когти рыси: таксидермист оживляет мертвую природу
18:13Серия взрывов прогремела в Харькове
17:44Эксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму
17:24Санаторий "Симеиз" в Крыму передают в федеральную собственность
17:13Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
16:58Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
Лента новостейМолния