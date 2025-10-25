Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС

https://crimea.ria.ru/20251025/kak-podgotovit-pechku-k-zime--rekomendatsii-mchs-1150355864.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Разжигать печь следует без применения легковоспламеняющихся жидкостей, а заканчивать топку желательно за два часа до того, как все в доме отправятся спать. Такие рекомендации в пресс-центре РИА Новости Крым дал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Он подчеркнул, что этот вопрос остается актуальным в Крыму, поскольку на территории полуострова из 1019 населенных пунктов около 400 еще не обеспечены газоснабжением.Притопочный лист должен быть металлическим, размером минимум 0,5 на 0,7 метра, чтобы не произошло возгорания в случае выпадения из печки горящих углей или искр, продолжил специалист. Нельзя хранить вблизи печи горючие материалы, сушить вещи, акцентировал Скуртул.Заканчивать топку желательно за два часа до того, как семья укладывается спать. Оставлять печь без присмотра нельзя. В доме должны находиться первичные средства тушения, а также пожарный извещатель, добавил сотрудник МЧС России.Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец сообщал, что более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дома с печным отоплением переведут на газ за счет государстваНа пожарах в Севастополе погибли 11 человекГаз взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы

