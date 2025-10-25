Рейтинг@Mail.ru
Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/gaz-vzorvalsya-v-mnogoetazhke-v-sochi--est-zhertvy-1150419302.html
Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы
Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы
Один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T07:02
2025-10-25T07:15
сочи
краснодарский край
газ
взрыв
пожар
происшествия
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150419397_0:319:720:724_1920x0_80_0_0_7f1dbe58bc5489e2901e9c6879f3a4db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что ЧП произошло ранним утром в субботу по улице Тимирязева. В одной из квартир на четвертом этаже взорвался бытовой газ, после чего вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 жильцов.Для жильцов пострадавших квартир подготовили два пункта временного размещения в хостеле и в одном из жилищных комплексов, добавили в оперштабе. Там разместили 18 человек.На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150419397_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_2c69699a4a3043dd907c3badccc2f5f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, газ, взрыв, пожар, происшествия, новости, кубань
Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы

В Сочи при взрыве газа в многоэтажке один человек погиб и трое пострадали

07:02 25.10.2025 (обновлено: 07:15 25.10.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Сочи при взрыве газа в многоэтажке один человек погиб и трое пострадали
В Сочи при взрыве газа в многоэтажке один человек погиб и трое пострадали
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что ЧП произошло ранним утром в субботу по улице Тимирязева. В одной из квартир на четвертом этаже взорвался бытовой газ, после чего вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 жильцов.

"В результате разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован", - уточняется в сообщении.

Для жильцов пострадавших квартир подготовили два пункта временного размещения в хостеле и в одном из жилищных комплексов, добавили в оперштабе. Там разместили 18 человек.
На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиКраснодарский крайГазВзрывПожарПроисшествияНовостиКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
07:02Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы
00:01Дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
22:33Удар ВСУ по Подмосковью и отмена лимита на бензин в Крыму – главное
21:47Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
21:31В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
21:20В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
20:45Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
20:33Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
20:02Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России
19:42На побережье Анапы возвели 15 км защитного вала от мазута
19:37С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бой
19:25Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США
19:15Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные
18:40Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизмену
18:36Фальков в Крыму открыл дискуссию о новой модели высшего образования в РФ
18:32На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи
18:25США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
18:15В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
Лента новостейМолния