Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы
2025-10-25T07:02
2025-10-25T07:02
2025-10-25T07:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что ЧП произошло ранним утром в субботу по улице Тимирязева. В одной из квартир на четвертом этаже взорвался бытовой газ, после чего вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 жильцов.Для жильцов пострадавших квартир подготовили два пункта временного размещения в хостеле и в одном из жилищных комплексов, добавили в оперштабе. Там разместили 18 человек.На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что ЧП произошло ранним утром в субботу по улице Тимирязева. В одной из квартир на четвертом этаже взорвался бытовой газ, после чего вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 жильцов.
"В результате разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован", - уточняется в сообщении.
Для жильцов пострадавших квартир подготовили два пункта временного размещения в хостеле и в одном из жилищных комплексов, добавили в оперштабе. Там разместили 18 человек.
На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
