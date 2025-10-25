https://crimea.ria.ru/20251025/gaz-vzorvalsya-v-mnogoetazhke-v-sochi--est-zhertvy-1150419302.html

Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы

Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, трое ранены и 70 эвакуированы после взрыва газа в одного из квартир многоэтажного дома в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что ЧП произошло ранним утром в субботу по улице Тимирязева. В одной из квартир на четвертом этаже взорвался бытовой газ, после чего вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 жильцов.Для жильцов пострадавших квартир подготовили два пункта временного размещения в хостеле и в одном из жилищных комплексов, добавили в оперштабе. Там разместили 18 человек.На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

