На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
В Севастополе с начала года произошло 174 пожара в жилом фонде, в которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T21:47
2025-10-13T21:47
2025-10-13T20:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года произошло 174 пожара в жилом фонде, в которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Также на этих пожарах были спасены 94 человека, среди которых 15 детей, уточнили в ведомстве. По данным спасателей, чаще всего пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем в быту, неосмотрительности при курении и неисправности электросетей.В Крыму 22 человека погибли на пожарах с начала года, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец. Количество пожаров, которые произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныЖенщина погибла на пожаре в многоэтажке в ЕвпаторииВ поселке под Белогорском спасли от огня частный дом
