На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
На пожарах в Севастополе погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 13.10.2025
На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
В Севастополе с начала года произошло 174 пожара в жилом фонде, в которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года произошло 174 пожара в жилом фонде, в которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Также на этих пожарах были спасены 94 человека, среди которых 15 детей, уточнили в ведомстве. По данным спасателей, чаще всего пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем в быту, неосмотрительности при курении и неисправности электросетей.В Крыму 22 человека погибли на пожарах с начала года, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец. Количество пожаров, которые произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныЖенщина погибла на пожаре в многоэтажке в ЕвпаторииВ поселке под Белогорском спасли от огня частный дом
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пожар, происшествия, мчс севастополя
На пожарах в Севастополе погибли 11 человек

В Севастополе на пожарах с начала года погибли 11 человек и 17 пострадали

21:47 13.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года произошло 174 пожара в жилом фонде, в которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"174 пожара в севастопольском жилом фонде произошло в 2025 году. Из них 74 случились в многоквартирных домах, 92 – в частных. Также 8 возгораний – в садовых домиках. Эти происшествия повлекли гибель одиннадцати граждан, травмы получили 17, в том числе трое несовершеннолетних", – сказано в сообщении.

Также на этих пожарах были спасены 94 человека, среди которых 15 детей, уточнили в ведомстве. По данным спасателей, чаще всего пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем в быту, неосмотрительности при курении и неисправности электросетей.
В Крыму 22 человека погибли на пожарах с начала года, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец. Количество пожаров, которые произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов.
