https://crimea.ria.ru/20251013/na-pozharakh-v-sevastopole-pogibli-11-chelovek-1150157529.html

На пожарах в Севастополе погибли 11 человек

На пожарах в Севастополе погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 13.10.2025

На пожарах в Севастополе погибли 11 человек

В Севастополе с начала года произошло 174 пожара в жилом фонде, в которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T21:47

2025-10-13T21:47

2025-10-13T20:35

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

пожар

происшествия

мчс севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года произошло 174 пожара в жилом фонде, в которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Также на этих пожарах были спасены 94 человека, среди которых 15 детей, уточнили в ведомстве. По данным спасателей, чаще всего пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем в быту, неосмотрительности при курении и неисправности электросетей.В Крыму 22 человека погибли на пожарах с начала года, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец. Количество пожаров, которые произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныЖенщина погибла на пожаре в многоэтажке в ЕвпаторииВ поселке под Белогорском спасли от огня частный дом

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пожар, происшествия, мчс севастополя