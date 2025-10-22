https://crimea.ria.ru/20251022/za-prizyvy-razrushit-krymskiy-most-sevastopoltsu-grozit-do-7-let-1150347863.html

За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет

За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело севастопольца, который призывал в проукраинских чатах к ракетным ударам по Крымскому мосту, а также к атакам на резиденцию президента РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю."Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети "Интернет"", – сказано в сообщении.По версии следствия, 22-летний мужчина в период с марта 2024 по апрель 2025 года в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента РФ.Также мужчина призывал к насильственным действиям в отношении граждан России. Кроме того, его отдельные публикации оправдывали действия ВСУ в Курской области.Прокуратура Севастополя направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу."Санкции вменяемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистовКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиЗа призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд

