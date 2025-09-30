Жителя Севастополя наказали за публичные призывы к убийству русских

https://crimea.ria.ru/20250930/zhitelya-sevastopolya-nakazali-za-publichnye-prizyvy-k-ubiystvu-russkikh-1149843047.html

37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем. Подробностями рассмотрения уголовного дела в суде поделились в УФСБ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.По информации УФСБ, 37-летний севастополец создал персональную учетную запись под псевдонимом Saint Paul в иностранном интернет-мессенджере Telegram, где размещал материалы, активно призывая к экстремистским действиям.В прокуратуре Севастополя уточнили, что посты с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении лиц определенной национальности мужчина публиковал в декабре 2022 года, комментируя сообщения в телеграм-канале.Также, по данным прокуратуры, решением суда севастополец лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, каналов, страниц, чатов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети "Интернет" в течение двух лет. Суд конфисковал у осужденного мобильный телефон, с помощью которого он публиковал экстремистские высказывания.Приговор в законную силу еще не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизмуКерчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде

