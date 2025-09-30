Рейтинг@Mail.ru
Жителя Севастополя наказали за публичные призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Жителя Севастополя наказали за публичные призывы к убийству русских
Жителя Севастополя наказали за публичные призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Жителя Севастополя наказали за публичные призывы к убийству русских
37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем. Подробностями рассмотрения РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем. Подробностями рассмотрения уголовного дела в суде поделились в УФСБ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.По информации УФСБ, 37-летний севастополец создал персональную учетную запись под псевдонимом Saint Paul в иностранном интернет-мессенджере Telegram, где размещал материалы, активно призывая к экстремистским действиям.В прокуратуре Севастополя уточнили, что посты с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении лиц определенной национальности мужчина публиковал в декабре 2022 года, комментируя сообщения в телеграм-канале.Также, по данным прокуратуры, решением суда севастополец лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, каналов, страниц, чатов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети "Интернет" в течение двух лет. Суд конфисковал у осужденного мобильный телефон, с помощью которого он публиковал экстремистские высказывания.Приговор в законную силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизмуКерчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем. Подробностями рассмотрения уголовного дела в суде поделились в УФСБ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.
По информации УФСБ, 37-летний севастополец создал персональную учетную запись под псевдонимом Saint Paul в иностранном интернет-мессенджере Telegram, где размещал материалы, активно призывая к экстремистским действиям.
"Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских", – сказано в сообщении ведомства.
В прокуратуре Севастополя уточнили, что посты с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении лиц определенной национальности мужчина публиковал в декабре 2022 года, комментируя сообщения в телеграм-канале.
"Гагаринский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", – сообщили в надзорном ведомстве.
Также, по данным прокуратуры, решением суда севастополец лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, каналов, страниц, чатов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети "Интернет" в течение двух лет.
Суд конфисковал у осужденного мобильный телефон, с помощью которого он публиковал экстремистские высказывания.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяЭкстремизмУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПрокуратура города Севастополя
 
