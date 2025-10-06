Рейтинг@Mail.ru
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд - РИА Новости Крым, 06.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251006/za-prizyvy-k-ubiystvu-rossiyskikh-voennykh-krymchanin-poydet-pod-sud-1149985746.html
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд - РИА Новости Крым, 06.10.2025
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
39-летний житель Севастополя пойдет под суд за призывы к убийству российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 39-летний житель Севастополя пойдет под суд за призывы к убийству российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, соответствующие комментарии мужчина написал в групповой переписке проукраинского Telegram-канала.Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать ответственности. Открыто уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцевСевастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд

Жителю Севастополя грозит до 5 лет за призывы к убийству российских военных

09:26 06.10.2025 (обновлено: 09:34 06.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 39-летний житель Севастополя пойдет под суд за призывы к убийству российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, соответствующие комментарии мужчина написал в групповой переписке проукраинского Telegram-канала.
"Согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению экстремистской деятельности", – сказано в сообщении.
Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать ответственности. Открыто уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
 
