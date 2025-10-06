https://crimea.ria.ru/20251006/za-prizyvy-k-ubiystvu-rossiyskikh-voennykh-krymchanin-poydet-pod-sud-1149985746.html
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд - РИА Новости Крым, 06.10.2025
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
39-летний житель Севастополя пойдет под суд за призывы к убийству российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T09:26
2025-10-06T09:26
2025-10-06T09:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 39-летний житель Севастополя пойдет под суд за призывы к убийству российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, соответствующие комментарии мужчина написал в групповой переписке проукраинского Telegram-канала.Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать ответственности. Открыто уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
Жителю Севастополя грозит до 5 лет за призывы к убийству российских военных
09:26 06.10.2025 (обновлено: 09:34 06.10.2025)