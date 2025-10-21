Рейтинг@Mail.ru
Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 21.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251021/blogera-inoagenta-varlamova-vnesli-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1150333900.html
Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов
Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Блогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов блогера Илью Варламова*, ранее признанного Минюстом России иностранным агентом. Это следует из... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T17:38
2025-10-21T17:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов блогера Илью Варламова*, ранее признанного Минюстом России иностранным агентом. Это следует из данных базы ведомства.В августе этого года Мещанский суд Москвы приговорил блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах.На данный момент Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
17:38 21.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБлогер Илья Варламов
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов блогера Илью Варламова*, ранее признанного Минюстом России иностранным агентом. Это следует из данных базы ведомства.
"Перечень террористов и экстремистов. Физические лица: … Варламов Илья Александрович*, 07.01.1984 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.
В августе этого года Мещанский суд Москвы приговорил блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах.
На данный момент Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
