Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети - РИА Новости Крым, 16.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251016/krymchanin-poluchil-tri-goda-kolonii-za-ekstremistskie-publikatsii-v-seti-1150220585.html
Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
Жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете, сообщают в Управлении ФСБ... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете, сообщают в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что мужчина размещал в мессенджере тексты, в которых содержались призывы к насильственным действиям против людей по национальному признаку – русских.Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием интернета, на срок три года. Приговор вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что в Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой распространяли среди мусульман идеи о создании всемирного халифата.
Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети

В Крыму мужчина приговорен к трем годам колонии за призывы к насилию в интернете

10:16 16.10.2025 (обновлено: 10:24 16.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете, сообщают в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Следствие установило, что мужчина размещал в мессенджере тексты, в которых содержались призывы к насильственным действиям против людей по национальному признаку – русских.
"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении крымчанина было возбуждено и расследовано уголовное дело по частям 2 статей 205.2 и 280 УК РФ", – рассказали в ведомстве.
Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием интернета, на срок три года. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой распространяли среди мусульман идеи о создании всемирного халифата.
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
 
