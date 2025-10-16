https://crimea.ria.ru/20251016/krymchanin-poluchil-tri-goda-kolonii-za-ekstremistskie-publikatsii-v-seti-1150220585.html

Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети

Жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете, сообщают в Управлении ФСБ... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T10:16

2025-10-16T10:16

2025-10-16T10:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете, сообщают в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что мужчина размещал в мессенджере тексты, в которых содержались призывы к насильственным действиям против людей по национальному признаку – русских.Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием интернета, на срок три года. Приговор вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что в Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой распространяли среди мусульман идеи о создании всемирного халифата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризмЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорРаботала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене

