https://crimea.ria.ru/20251022/skver-pobedy-v-simferopole-preobrazitsya-k-vesne-sleduyuschego-goda-1150346334.html
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года
Детские площадки и новая плитка появятся в Сквере Победы в Симферополе до 1 мая 2026 года в рамках программы по благоустройству города. Об этом в эфире Радио... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T12:14
2025-10-22T12:14
2025-10-22T12:14
радио "спутник в крыму"
симферополь
благоустройство
городская среда
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/97/1118109745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5378485e2ccf5bb84ecc4dc60a1ccc16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Детские площадки и новая плитка появятся в Сквере Победы в Симферополе до 1 мая 2026 года в рамках программы по благоустройству города. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.Также Древич заметил, что территория парка не позволяет разместить данные детские комплексы так, как их придумал проектировщик. Для этого пришлось немного отступить и "захватить" некоторую часть территории, сделав сквер чуть больше прежнего.Всего же за текущий год, по словам специалиста, работы завершены на 16 объектах благоустройства, а два из них находятся в стадии реализации."…На завершающем этапе работы по парку Шевченко, продолжаются работы в Гагаринском парке, в Детском парке, на пешеходной зоне от улицы Троллейбусной до переулка Февральский вдоль улицы Киевской, а также в районе Нижнего пруда возле радиорынка", - добавил Древич.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работыКогда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкцииКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/97/1118109745_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d45bbb3e0f4e15f13fed1b133ce645d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, благоустройство, городская среда, крым, новости крыма
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года
Работы по благоустройству Сквера Победы в Симферополе завершат к 1 мая 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Детские площадки и новая плитка появятся в Сквере Победы в Симферополе до 1 мая 2026 года в рамках программы по благоустройству города. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.
"Проектом предусмотрена замена плиточного мощения - замена старых советских плит на новые современные. Также сквер будет оборудован современной системой освещения, видеонаблюдения и дополнен двумя игровыми детскими комплексами", - поделился он.
Также Древич заметил, что территория парка не позволяет разместить данные детские комплексы так, как их придумал проектировщик. Для этого пришлось немного отступить и "захватить" некоторую часть территории, сделав сквер чуть больше прежнего.
Всего же за текущий год, по словам специалиста, работы завершены на 16 объектах благоустройства, а два из них находятся в стадии реализации.
"…На завершающем этапе работы по парку Шевченко, продолжаются работы в Гагаринском парке, в Детском парке, на пешеходной зоне от улицы Троллейбусной до переулка Февральский вдоль улицы Киевской, а также в районе Нижнего пруда возле радиорынка", - добавил Древич.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал
глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: