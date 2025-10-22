https://crimea.ria.ru/20251022/skver-pobedy-v-simferopole-preobrazitsya-k-vesne-sleduyuschego-goda-1150346334.html

Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года

2025-10-22T12:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Детские площадки и новая плитка появятся в Сквере Победы в Симферополе до 1 мая 2026 года в рамках программы по благоустройству города. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.Также Древич заметил, что территория парка не позволяет разместить данные детские комплексы так, как их придумал проектировщик. Для этого пришлось немного отступить и "захватить" некоторую часть территории, сделав сквер чуть больше прежнего.Всего же за текущий год, по словам специалиста, работы завершены на 16 объектах благоустройства, а два из них находятся в стадии реализации."…На завершающем этапе работы по парку Шевченко, продолжаются работы в Гагаринском парке, в Детском парке, на пешеходной зоне от улицы Троллейбусной до переулка Февральский вдоль улицы Киевской, а также в районе Нижнего пруда возле радиорынка", - добавил Древич.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работыКогда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкцииКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где

