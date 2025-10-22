Рейтинг@Mail.ru
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года
Детские площадки и новая плитка появятся в Сквере Победы в Симферополе до 1 мая 2026 года в рамках программы по благоустройству города. Об этом в эфире Радио... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T12:14
2025-10-22T12:14
радио "спутник в крыму"
симферополь
благоустройство
городская среда
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Детские площадки и новая плитка появятся в Сквере Победы в Симферополе до 1 мая 2026 года в рамках программы по благоустройству города. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.
симферополь
крым
симферополь, благоустройство, городская среда, крым, новости крыма
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года

Работы по благоустройству Сквера Победы в Симферополе завершат к 1 мая 2026 года

12:14 22.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь на карантине сквер Победы Кафедральный собор
Симферополь на карантине сквер Победы Кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Детские площадки и новая плитка появятся в Сквере Победы в Симферополе до 1 мая 2026 года в рамках программы по благоустройству города. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.
"Проектом предусмотрена замена плиточного мощения - замена старых советских плит на новые современные. Также сквер будет оборудован современной системой освещения, видеонаблюдения и дополнен двумя игровыми детскими комплексами", - поделился он.
Также Древич заметил, что территория парка не позволяет разместить данные детские комплексы так, как их придумал проектировщик. Для этого пришлось немного отступить и "захватить" некоторую часть территории, сделав сквер чуть больше прежнего.
Всего же за текущий год, по словам специалиста, работы завершены на 16 объектах благоустройства, а два из них находятся в стадии реализации.
"…На завершающем этапе работы по парку Шевченко, продолжаются работы в Гагаринском парке, в Детском парке, на пешеходной зоне от улицы Троллейбусной до переулка Февральский вдоль улицы Киевской, а также в районе Нижнего пруда возле радиорынка", - добавил Древич.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где
 
Радио "Спутник в Крыму"
 
