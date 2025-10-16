https://crimea.ria.ru/20251016/kogda-otkroyut-detskiy-park-v-simferopole-posle-bolshoy-rekonstruktsii-1150225775.html

Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе практически готов к открытию 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, задержка с переносом открытия парка на более поздний срок была связана с заменой старых коммуникаций на центральной аллее. Сейчас эти работы завершены.Ремонт Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.В конце августа степень готовности Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваАллея к Вечному огню в Симферополе останется краснойСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок

