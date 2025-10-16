Рейтинг@Mail.ru
Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251016/kogda-otkroyut-detskiy-park-v-simferopole-posle-bolshoy-rekonstruktsii-1150225775.html
Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
Детский парк в Симферополе практически готов к открытию 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор предприятия "Парки столицы" Владимир... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T19:46
2025-10-16T19:46
радио "спутник в крыму"
симферополь
городская среда
общество
животные
детский парк
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
владимир марченко
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142169_0:11:1620:922_1920x0_80_0_0_9410e01008140db114593eef84e33673.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе практически готов к открытию 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, задержка с переносом открытия парка на более поздний срок была связана с заменой старых коммуникаций на центральной аллее. Сейчас эти работы завершены.Ремонт Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.В конце августа степень готовности Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваАллея к Вечному огню в Симферополе останется краснойСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
https://crimea.ria.ru/20251002/v-detskom-parke-simferopolya-poyavitsya-peshekhodnyy-fontan-1149919763.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142169_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_96839a373e7ddbe9080355804255f2fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, городская среда, общество, животные, детский парк, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , владимир марченко, крым, новости крыма
Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции

Детский парк в Симферополе откроют после реконструкции 1 ноября

19:46 16.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолесо обозрения
Колесо обозрения - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе практически готов к открытию 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.
По его словам, задержка с переносом открытия парка на более поздний срок была связана с заменой старых коммуникаций на центральной аллее. Сейчас эти работы завершены.
"Люди работают в круглосуточном режиме, ведутся основные работы по мощению тротуарной плитки, установке малых архитектурных форм, чтобы сдать парк в установленный период", - сказал он.
Ремонт Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.
В конце августа степень готовности Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.
Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства
Аллея к Вечному огню в Симферополе останется красной
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
В Детском парке Симферополе строят фонтан
2 октября, 16:42
В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан
 
Радио "Спутник в Крыму"СимферопольГородская средаОбществоЖивотныеДетский паркМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"Владимир МарченкоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Путин встретится с Трампом в Венгрии
20:1020 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе
19:46Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
19:19Мир в Газе: почему Трамп его не добьется
18:47Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
18:07Антитеррористические учения пройдут в Керчи
17:53Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
17:45В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города
17:33Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"
17:23Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
17:11Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей
16:55В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
16:38Ким Чен Ына пригласили в Крым
16:12Крымский мост сейчас: обстановка на вечер четверга
15:42Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году
15:24Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
15:15У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
15:02Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
14:51В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"
14:48Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
Лента новостейМолния