https://crimea.ria.ru/20251014/kompleksnoe-razvitie-territoriy-v-krymu-skolko-proektov-realizuyut-i-gde-1150150828.html

Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где

Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где

В разных районах Крыма реализуют 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), один из которых – федеральный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-14T06:09

2025-10-14T06:09

2025-10-13T21:26

радио "спутник в крыму"

крым

строительство

благоустройство

жилье в крыму

новости крыма

симферополь

симферопольский район

алушта

бахчисарайский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121079945_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_44a8987b4aef682815f53c85d0c12620.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В разных районах Крыма реализуют 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), один из которых – федеральный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления реализации документов территориального планирования минжилполитики и Госстройнадзора Крыма Александр Игумнов.Самый масштабный из всех перечисленных по площади и потенциалу планирования – проект нежилой застройки в Николаевском сельском поселении Симферопольского района. Там застроят 825 гектаров территории, что соизмеримо с существующим поселком. "Это, грубо говоря, еще одна Николаевка", – сказал представитель министерства.Еще один крупный проект, к тому же единственный пока под грифом федерального, реализуется на Южном берегу Крыма, отметил он.Застройка будет многофункциональной: рядом с жилой возведут гостиничные комплексы разного уровня звездности, спа-центры и рестораны. Благоустроят и территорию вокруг: приведут в порядок парки, бульвары и набережные, уточнил Игумнов. Помимо благоустройства так называемой социальной нагрузкой для зашедшего на этот объект инвестора станет строительство школ и дороги, добавил он.В Голубинском сельском поселении Бахчисарайского района, согласно проекту, построят гостиницы и рестораны, а также глэмпинги и объекты для развития экотуризма, отметил Игумнов.В Ялте и Алуште проекты комплексного развития территорий подразумевают увеличение жилого фонда курортных территорий и повышение эффективности использования их рекреационного потенциала.В Трудовском сельском поселении под Симферополем, по словам Игумнова, также идет строительство жилых кварталов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуОколо 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 годуМиллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории

крым

симферополь

симферопольский район

алушта

бахчисарайский район

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, строительство, благоустройство, жилье в крыму, новости крыма, симферополь, симферопольский район, алушта, бахчисарайский район, большая ялта