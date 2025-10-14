https://crimea.ria.ru/20251014/kompleksnoe-razvitie-territoriy-v-krymu-skolko-proektov-realizuyut-i-gde-1150150828.html
Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В разных районах Крыма реализуют 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), один из которых – федеральный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления реализации документов территориального планирования минжилполитики и Госстройнадзора Крыма Александр Игумнов.Самый масштабный из всех перечисленных по площади и потенциалу планирования – проект нежилой застройки в Николаевском сельском поселении Симферопольского района. Там застроят 825 гектаров территории, что соизмеримо с существующим поселком. "Это, грубо говоря, еще одна Николаевка", – сказал представитель министерства.Еще один крупный проект, к тому же единственный пока под грифом федерального, реализуется на Южном берегу Крыма, отметил он.Застройка будет многофункциональной: рядом с жилой возведут гостиничные комплексы разного уровня звездности, спа-центры и рестораны. Благоустроят и территорию вокруг: приведут в порядок парки, бульвары и набережные, уточнил Игумнов. Помимо благоустройства так называемой социальной нагрузкой для зашедшего на этот объект инвестора станет строительство школ и дороги, добавил он.В Голубинском сельском поселении Бахчисарайского района, согласно проекту, построят гостиницы и рестораны, а также глэмпинги и объекты для развития экотуризма, отметил Игумнов.В Ялте и Алуште проекты комплексного развития территорий подразумевают увеличение жилого фонда курортных территорий и повышение эффективности использования их рекреационного потенциала.В Трудовском сельском поселении под Симферополем, по словам Игумнова, также идет строительство жилых кварталов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуОколо 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 годуМиллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории
В Крыму реализуется 14 проектов комплексного развития территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым.
В разных районах Крыма реализуют 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), один из которых – федеральный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления реализации документов территориального планирования минжилполитики и Госстройнадзора Крыма Александр Игумнов.
"Большая часть из 14 реализуемых проектов находится в Симферопольском районе – их пять. В Симферополе – два проекта. По три в Алуште и Ялте. И один в Бахчисарайском районе, в Голубинском сельском поселении", – уточнил он.
Самый масштабный из всех перечисленных по площади и потенциалу планирования – проект нежилой застройки в Николаевском сельском поселении Симферопольского района. Там застроят 825 гектаров территории, что соизмеримо с существующим поселком.
"Это, грубо говоря, еще одна Николаевка", – сказал представитель министерства.
Еще один крупный проект, к тому же единственный пока под грифом федерального, реализуется на Южном берегу Крыма, отметил он.
"Это проект нежилой застройки в селе Приветное городского округа Алушта. Там решение принималось правительством Российской Федерации в декабре 2023-м года. Определен оператор... В настоящее время готовится документация по планировке территории. И насколько мне известно, рассматривают варианты вторым этапом запустить еще один проект КРТ в непосредственной близости", – сказал Игумнов.
Застройка будет многофункциональной: рядом с жилой возведут гостиничные комплексы разного уровня звездности, спа-центры и рестораны. Благоустроят и территорию вокруг: приведут в порядок парки, бульвары и набережные, уточнил Игумнов. Помимо благоустройства так называемой социальной нагрузкой для зашедшего на этот объект инвестора станет строительство школ и дороги, добавил он.
В Голубинском сельском поселении Бахчисарайского района, согласно проекту, построят гостиницы и рестораны, а также глэмпинги и объекты для развития экотуризма, отметил Игумнов.
В Ялте и Алуште проекты комплексного развития территорий подразумевают увеличение жилого фонда курортных территорий и повышение эффективности использования их рекреационного потенциала.
"В Симферополе у нас жилье реализуется. Это территория одного из крупных микрорайонов, там несколько проектов площадью 1,1 гектар, проект на финальной стадии и в следующем году будет сдаваться", – добавил Игумнов.
В Трудовском сельском поселении под Симферополем, по словам Игумнова, также идет строительство жилых кварталов.
