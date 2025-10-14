Рейтинг@Mail.ru
Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где - РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251014/kompleksnoe-razvitie-territoriy-v-krymu-skolko-proektov-realizuyut-i-gde-1150150828.html
Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где
Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где
В разных районах Крыма реализуют 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), один из которых – федеральный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-14T06:09
2025-10-13T21:26
радио "спутник в крыму"
крым
строительство
благоустройство
жилье в крыму
новости крыма
симферополь
симферопольский район
алушта
бахчисарайский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121079945_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_44a8987b4aef682815f53c85d0c12620.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В разных районах Крыма реализуют 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), один из которых – федеральный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления реализации документов территориального планирования минжилполитики и Госстройнадзора Крыма Александр Игумнов.Самый масштабный из всех перечисленных по площади и потенциалу планирования – проект нежилой застройки в Николаевском сельском поселении Симферопольского района. Там застроят 825 гектаров территории, что соизмеримо с существующим поселком. "Это, грубо говоря, еще одна Николаевка", – сказал представитель министерства.Еще один крупный проект, к тому же единственный пока под грифом федерального, реализуется на Южном берегу Крыма, отметил он.Застройка будет многофункциональной: рядом с жилой возведут гостиничные комплексы разного уровня звездности, спа-центры и рестораны. Благоустроят и территорию вокруг: приведут в порядок парки, бульвары и набережные, уточнил Игумнов. Помимо благоустройства так называемой социальной нагрузкой для зашедшего на этот объект инвестора станет строительство школ и дороги, добавил он.В Голубинском сельском поселении Бахчисарайского района, согласно проекту, построят гостиницы и рестораны, а также глэмпинги и объекты для развития экотуризма, отметил Игумнов.В Ялте и Алуште проекты комплексного развития территорий подразумевают увеличение жилого фонда курортных территорий и повышение эффективности использования их рекреационного потенциала.В Трудовском сельском поселении под Симферополем, по словам Игумнова, также идет строительство жилых кварталов.
крым
симферополь
симферопольский район
алушта
бахчисарайский район
большая ялта
крым, строительство, благоустройство, жилье в крыму, новости крыма, симферополь, симферопольский район, алушта, бахчисарайский район, большая ялта
Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где

В Крыму реализуется 14 проектов комплексного развития территорий

06:09 14.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В разных районах Крыма реализуют 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), один из которых – федеральный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления реализации документов территориального планирования минжилполитики и Госстройнадзора Крыма Александр Игумнов.

"Большая часть из 14 реализуемых проектов находится в Симферопольском районе – их пять. В Симферополе – два проекта. По три в Алуште и Ялте. И один в Бахчисарайском районе, в Голубинском сельском поселении", – уточнил он.

Самый масштабный из всех перечисленных по площади и потенциалу планирования – проект нежилой застройки в Николаевском сельском поселении Симферопольского района. Там застроят 825 гектаров территории, что соизмеримо с существующим поселком.
"Это, грубо говоря, еще одна Николаевка", – сказал представитель министерства.
Еще один крупный проект, к тому же единственный пока под грифом федерального, реализуется на Южном берегу Крыма, отметил он.
"Это проект нежилой застройки в селе Приветное городского округа Алушта. Там решение принималось правительством Российской Федерации в декабре 2023-м года. Определен оператор... В настоящее время готовится документация по планировке территории. И насколько мне известно, рассматривают варианты вторым этапом запустить еще один проект КРТ в непосредственной близости", – сказал Игумнов.
Застройка будет многофункциональной: рядом с жилой возведут гостиничные комплексы разного уровня звездности, спа-центры и рестораны. Благоустроят и территорию вокруг: приведут в порядок парки, бульвары и набережные, уточнил Игумнов. Помимо благоустройства так называемой социальной нагрузкой для зашедшего на этот объект инвестора станет строительство школ и дороги, добавил он.
В Голубинском сельском поселении Бахчисарайского района, согласно проекту, построят гостиницы и рестораны, а также глэмпинги и объекты для развития экотуризма, отметил Игумнов.
В Ялте и Алуште проекты комплексного развития территорий подразумевают увеличение жилого фонда курортных территорий и повышение эффективности использования их рекреационного потенциала.

"В Симферополе у нас жилье реализуется. Это территория одного из крупных микрорайонов, там несколько проектов площадью 1,1 гектар, проект на финальной стадии и в следующем году будет сдаваться", – добавил Игумнов.

В Трудовском сельском поселении под Симферополем, по словам Игумнова, также идет строительство жилых кварталов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму
Около 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 году
Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории
 
