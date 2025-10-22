https://crimea.ria.ru/20251022/rossiyanin-slival-kievu-dannye-o-dvizhenii-voennykh-gruzov-po-transsibu-1150343026.html
Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу
Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу
В Амурской области задержан агент украинских спецслужб, который передавал Киеву сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T10:25
2025-10-22T10:25
2025-10-22T10:25
россия
амурская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Амурской области задержан агент украинских спецслужб, который передавал Киеву сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, подконтрольной украинской военной разведке. Амурец перечислял террористам деньги, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой.Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Накануне в Москве задержали 26-летнего мужчину, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО
россия
амурская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_17f854d473b748c37d14a4b1913a726e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, госизмена
Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу
ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о движении военной техники по Транссибу