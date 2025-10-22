Рейтинг@Mail.ru
Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Амурской области задержан агент украинских спецслужб, который передавал Киеву сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, подконтрольной украинской военной разведке. Амурец перечислял террористам деньги, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой.Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Накануне в Москве задержали 26-летнего мужчину, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани.
россия, амурская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, госизмена
Боец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Амурской области задержан агент украинских спецслужб, который передавал Киеву сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности России на территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1977 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности РФ", - говорится в сообщении.

Мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, подконтрольной украинской военной разведке. Амурец перечислял террористам деньги, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой.
Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Накануне в Москве задержали 26-летнего мужчину, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани.
