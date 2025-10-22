https://crimea.ria.ru/20251022/rossiyanin-slival-kievu-dannye-o-dvizhenii-voennykh-gruzov-po-transsibu-1150343026.html

Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу

2025-10-22T10:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Амурской области задержан агент украинских спецслужб, который передавал Киеву сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, подконтрольной украинской военной разведке. Амурец перечислял террористам деньги, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой.Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Накануне в Москве задержали 26-летнего мужчину, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО

