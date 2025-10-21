https://crimea.ria.ru/20251021/v-moskve-zaderzhan-rossiyanin-za-peredachu-kievu-dannykh-o-sistemakh-pvo-1150322396.html
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО
В Москве задержан 26-летний агент Киева, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани. Об этом информирует во... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T10:20
2025-10-21T10:20
2025-10-21T10:47
россия
москва
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150323782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c58cdda3ff8a0d49ffbad945abbd0286.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Москве задержан 26-летний агент Киева, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани. Об этом информирует во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника в Москве. По данным правоохранителей, в 2019-2020 годах он выезжал на Украину для участия в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО
россия
москва
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150323782_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3805c55f636a671b5617faacbd7e714c.jpg
Задержание россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани
Видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани, публикует ФСБ.
2025-10-21T10:20
true
PT0M57S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, украина, видео
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО
В Москве задержан агент Киева за передачу данных о российских ПВО – ФСБ
10:20 21.10.2025 (обновлено: 10:47 21.10.2025)