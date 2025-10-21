https://crimea.ria.ru/20251021/v-moskve-zaderzhan-rossiyanin-za-peredachu-kievu-dannykh-o-sistemakh-pvo-1150322396.html

В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО

В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Москве задержан 26-летний агент Киева, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани. Об этом информирует во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника в Москве. По данным правоохранителей, в 2019-2020 годах он выезжал на Украину для участия в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО

