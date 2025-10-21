Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО
2025-10-21T10:20
2025-10-21T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Москве задержан 26-летний агент Киева, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани. Об этом информирует во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника в Москве. По данным правоохранителей, в 2019-2020 годах он выезжал на Украину для участия в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Москве задержан 26-летний агент Киева, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани. Об этом информирует во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.
В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО

В Москве задержан агент Киева за передачу данных о российских ПВО – ФСБ

10:20 21.10.2025 (обновлено: 10:47 21.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Москве задержан 26-летний агент Киева, который передавал врагу сведения о местах дислокации средств ПВО в Подмосковье и на Кубани. Об этом информирует во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.

"После начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов Минобороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов", –цитирует сообщение РИА Новости.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника в Москве. По данным правоохранителей, в 2019-2020 годах он выезжал на Украину для участия в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.
Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.
