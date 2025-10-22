https://crimea.ria.ru/20251022/kto-i-zachem-zapuskaet-v-smi-feyki-o-peregovorakh-putina-i-trampa-1150347026.html

Кто и зачем запускает в СМИ фейки о переговорах Путина и Трампа

Кто и зачем запускает в СМИ фейки о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Кто и зачем запускает в СМИ фейки о переговорах Путина и Трампа

Новость о договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о встрече в Венгрии произвела эффект ядерной бомбы в кругах лобби войны,...

2025-10-22T18:10

2025-10-22T18:10

2025-10-22T16:29

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

политика

дональд трамп

владимир путин (политик)

сша

россия

в мире

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Новость о договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о встрече в Венгрии произвела эффект ядерной бомбы в кругах лобби войны, повестку которых продвигают в Америке демократы. Именно они в принадлежащих им СМИ запускают сегодня одну за одной фейковые новости о переговорах России и Америки, которые на самом деле готовятся и состоятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, олигархическое лобби войны, представленное в парламенте США демократами, испытало шок, узнав о недавнем телефонном разговоре Путина и Трампа и их договоренности о новой встрече в Будапеште.Политолог отметил, за последние 15-20 лет сложилось так, что подавляющее большинство СМИ в мире стали принадлежать именно этим людям. При этом за последние лет семь в странах коллективного Запада искоренялись средства массовой информации, представленные из РФ, которые продолжают свободно работать в Азии и на Востоке, в странах Глобального юга, подчеркнул он."Все это делается для того, чтобы выдавать информацию, которая бы дестабилизировала ситуацию, либо создавала информационный пузырь", – сказал эксперт.Очередным таким пузырем, в который противники мирной повестки пытаются поместить прежде всего западную общественность, становится сегодня некая параллельная реальность, в которой Трамп не готов встречаться с Путиным, сказал Колесниченко.При этом, чтобы понять, насколько это далеко от истины, достаточно подумать, проанализировав официальные сообщения обеих сторон, заметил политолог.Важно и то, что глава МИД РФ Сергей Лавров одновременно подчеркнул, что Россия не может прекратить боевые действия до тех пор, пока не поставлен вопрос об искоренении нацизма на Украине, добавил он.По мнению Колесниченко, это лишний раз свидетельствует о том, что Россия не отступает от поставленных целей, защищая свой суверенитет и безопасность в рамках тотального давления со стороны блока НАТО и коллективного Запада, при этом не сворачивает с пути урегулирования конфликта."Следовательно, переговорный процесс будет, и его ждут", – делает вывод политолог.Ждут его и в РФ, и США, уверен Колесниченко. Он напомнил, что Трамп с продуманной регулярностью дает понять, насколько лживы некоторые СМИ, публично давая им оценку. В частности, телеканалу Fox News, называя его "фейк-ньюс" и отказываясь давать комментарии сотрудникам компании.Но, к сожалению, лживая информация продолжает формировать сегодняшнюю общественную повестку дня в Европе, которая действует на неокрепшие умы большого числа политиков и сеет панику, добавил политолог.Именно этой опасностью и обусловлены "последовательные, постепенные и аккуратные действия" Дональда Трампа и Владимира Путина, которые идут так, "чтобы глобальная политика не сорвалась в пике", резюмировал эксперт.Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что запланированная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио могла быть отменена из-за договоренностей, связанных с саммитом АСЕАН, после которого можно ждать каких-то подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС и Украина готовят план остановки конфликта по линии боевых действий "Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине Встреча Путина и Трампа в Будапеште: что она должна прояснить – мнение

