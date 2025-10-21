https://crimea.ria.ru/20251021/es-i-ukraina-gotovyat-plan-ostanovki-konflikta-po-linii-boevykh-deystviy-1150336756.html

ЕС и Украина готовят план остановки конфликта по линии боевых действий

ЕС и Украина готовят план остановки конфликта по линии боевых действий - РИА Новости Крым, 21.10.2025

ЕС и Украина готовят план остановки конфликта по линии боевых действий

Постепенное снятие санкций с России и остановка конфликта по линии боевого соприкосновения. Эти пункты входят в план по урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T20:25

2025-10-21T20:25

2025-10-21T20:29

украина

европейский союз (ес)

сша

россия

в мире

политика

внешняя политика

сми

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Постепенное снятие санкций с России и остановка конфликта по линии боевого соприкосновения. Эти пункты входят в план по урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывает ЕС совместно с киевским режимом, заявляет агентство Bloomberg.Помимо этого утверждается, что документ предусматривает постепенное снятие санкций с России. При этом предполагается, что реализацию задачи будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа.В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнениеЛавров раскрыл содержание разговора с РубиоТрамп: я не верю в победу Украины

украина

сша

россия

2025

Новости

украина, европейский союз (ес), сша, россия, в мире, политика, внешняя политика, сми