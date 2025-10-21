Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО
Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО
Немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия в виде ударов по гражданской инфраструктуре и мирным людям на территории РФ.По словам главы МИД, "просто остановиться – это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала".На минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, россия, украина, новости сво, политика, внешняя политика, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Немедленное прекращение огня, о котором сейчас стали вновь вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, устранить ее первопричины, означало бы только одно - что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.
Лавров отметил, что перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия в виде ударов по гражданской инфраструктуре и мирным людям на территории РФ.
По словам главы МИД, "просто остановиться – это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала".
"Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования, а просто остановиться, а потом пусть история рассудит... Такой подход означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились на первопричинах сконцентрироваться", - заключил он.
На минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.
Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.
