Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО

Немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T13:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия в виде ударов по гражданской инфраструктуре и мирным людям на территории РФ.По словам главы МИД, "просто остановиться – это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала".На минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США"Аляскинский процесс" еще не завершен – ЛавровПутин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште

