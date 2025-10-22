https://crimea.ria.ru/20251022/dopustimo-li-po-vzroslomu-nakazyvat-podrostkov-za-diversii-1150325668.html

Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии

Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14... РИА Новости Крым, 22.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14 лет. Допустимо ли наказание подростков наравне со взрослыми за данные противоправные действия, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" шла беседа с Главным внештатным детским специалистом-психиатром минздрава республики Дарьей Шурыгиной.По ее словам, подтолкнуть подростка к деструктивным действиям может ряд возрастных и психологических причин. Это связано с особенностями психологического состояния, интеллектуального развития, уровнем внимания родителей к общению с ребенком и окружающей социальной обстановкой.Если у ребенка нет авторитета в его собственной жизни в это уязвимое время, то авторитетом извне для него может стать другой человек, пояснил она."Чаще всего это сеть Интернет, где подросток не может видеть личность потенциального собеседника или друга, ни его внешность, не может предугадать его намерения и соответственно становится потенциальной жертвой для таких провокаций", - указала специалист.В то же время психиатр отметила, что 14 лет – это достаточный возраст для того, чтобы осознавать свои намерения, поступки и их последствия. И это означает, что человек к этому времени уже обладает достаточным уровнем критического мышления.На сегодняшний день уголовная ответственность в РФ наступает с 16-летнего возраста, за исключением совершения ряда преступлений, за которые наказывают с 14 лет. Это, в частности, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, теракт, обучение терроризму, похищение, изнасилование и т.п.. Авторы законопроекта предлагают добавить в этот перечень диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсии, организацию диверсионного сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, организацию деятельности террористической организации.Авторы законопроекта подчеркивают, что документ направлен в первую очередь на защиту несовершеннолетних россиян от вовлечения в противоправную деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиямВ России предотвращено 47 терактов с участием подростковЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор

