Рейтинг@Mail.ru
Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251022/dopustimo-li-po-vzroslomu-nakazyvat-podrostkov-za-diversii-1150325668.html
Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии
Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии
Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T19:18
2025-10-22T17:02
инфографика
дети
закон и право
россия
общество
государственная дума рф
терроризм
диверсия
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261875_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a376382475fb476c58761099887929bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14 лет. Допустимо ли наказание подростков наравне со взрослыми за данные противоправные действия, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" шла беседа с Главным внештатным детским специалистом-психиатром минздрава республики Дарьей Шурыгиной.По ее словам, подтолкнуть подростка к деструктивным действиям может ряд возрастных и психологических причин. Это связано с особенностями психологического состояния, интеллектуального развития, уровнем внимания родителей к общению с ребенком и окружающей социальной обстановкой.Если у ребенка нет авторитета в его собственной жизни в это уязвимое время, то авторитетом извне для него может стать другой человек, пояснил она."Чаще всего это сеть Интернет, где подросток не может видеть личность потенциального собеседника или друга, ни его внешность, не может предугадать его намерения и соответственно становится потенциальной жертвой для таких провокаций", - указала специалист.В то же время психиатр отметила, что 14 лет – это достаточный возраст для того, чтобы осознавать свои намерения, поступки и их последствия. И это означает, что человек к этому времени уже обладает достаточным уровнем критического мышления.На сегодняшний день уголовная ответственность в РФ наступает с 16-летнего возраста, за исключением совершения ряда преступлений, за которые наказывают с 14 лет. Это, в частности, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, теракт, обучение терроризму, похищение, изнасилование и т.п.. Авторы законопроекта предлагают добавить в этот перечень диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсии, организацию диверсионного сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, организацию деятельности террористической организации.Авторы законопроекта подчеркивают, что документ направлен в первую очередь на защиту несовершеннолетних россиян от вовлечения в противоправную деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиямВ России предотвращено 47 терактов с участием подростковЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261875_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5482e3363c1a9d78f5950cfad3c2a910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дети, закон и право, россия, общество, государственная дума рф, терроризм, диверсия, правосудие
Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии

Госдума предлагает разрешить наказание подростков за диверсии и терроризм с 14 лет

19:18 22.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14 лет. Допустимо ли наказание подростков наравне со взрослыми за данные противоправные действия, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" шла беседа с Главным внештатным детским специалистом-психиатром минздрава республики Дарьей Шурыгиной.
По ее словам, подтолкнуть подростка к деструктивным действиям может ряд возрастных и психологических причин. Это связано с особенностями психологического состояния, интеллектуального развития, уровнем внимания родителей к общению с ребенком и окружающей социальной обстановкой.
Если у ребенка нет авторитета в его собственной жизни в это уязвимое время, то авторитетом извне для него может стать другой человек, пояснил она.
"Чаще всего это сеть Интернет, где подросток не может видеть личность потенциального собеседника или друга, ни его внешность, не может предугадать его намерения и соответственно становится потенциальной жертвой для таких провокаций", - указала специалист.
В то же время психиатр отметила, что 14 лет – это достаточный возраст для того, чтобы осознавать свои намерения, поступки и их последствия. И это означает, что человек к этому времени уже обладает достаточным уровнем критического мышления.
"В нашей стране подростки в 14 лет получают паспорт – это документ государственного образца, который свидетельствует о том, что у него на определенном этапе сформирована личность, то есть прогнозирование и контроль своих действий и поступков в этом возрасте уже вполне характерен и должен быть", - подчеркнула она.
На сегодняшний день уголовная ответственность в РФ наступает с 16-летнего возраста, за исключением совершения ряда преступлений, за которые наказывают с 14 лет. Это, в частности, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, теракт, обучение терроризму, похищение, изнасилование и т.п.. Авторы законопроекта предлагают добавить в этот перечень диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсии, организацию диверсионного сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, организацию деятельности террористической организации.
Авторы законопроекта подчеркивают, что документ направлен в первую очередь на защиту несовершеннолетних россиян от вовлечения в противоправную деятельность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиям
В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
 
ИнфографикадетиЗакон и правоРоссияОбществоГосударственная Дума РФТерроризмДиверсияПравосудие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49В Крыму утонули 28 человек с начала года
19:31Крым зальет ливнями в ближайшие часы
19:18Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии
19:02В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе
18:51Буй экомониторинга: разработками из Севастополя пользуются во всем мире
18:39День защиты мужской нервной системы: психологи дали советы женам
18:19Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь
18:10Кто и зачем запускает в СМИ фейки о переговорах Путина и Трампа
17:54Движение по Керченскому шоссе возобновят
17:10Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
17:00В Симферополе возможны перебои с газом
16:41В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео
16:29В Симферополе начали ремонт сквера Республики
16:15В Севастополе дорожники досрочно приступили к ремонту дорог 2026 года
15:55Путин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия Груздева
15:25Бунин в Крыму: к 155-летию со дня рождения писателя
15:11В Крыму растет число природных пожаров
14:50Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор
14:45В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
14:19Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео
Лента новостейМолния