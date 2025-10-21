https://crimea.ria.ru/20251021/sezon-grippa-i-orvi---chto-s-zabolevaemostyu-v-krymu-i-sevastopole-1150323545.html

Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе

Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Заболеваемость в КрымуВ Севастополе за неделю – 2644 заболевших ОРВИ и это ниже уровня предыдущей недели на 12,6 %.Отмечается, что чаще всего в Крыму и Севастополе отмечаются случаи заболевания респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 46 человек в Крыму и 58 в Севастополе. В двух субъектах прививки против гриппа получили 680 550 человек, в том числе 200 084 ребенка.Ситуация в РоссииА в целом по стране число новых случаев растет. По данным Роспотребнадзора, еженедельно регистрируется порядка 700 тысяч заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом. При этом выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для текущего эпидсезона.На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито уже более 41, 8 млн граждан — это 28,3% населения страны.С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуЕжегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в КрымуСезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"

