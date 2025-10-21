Рейтинг@Mail.ru
Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251021/sezon-grippa-i-orvi---chto-s-zabolevaemostyu-v-krymu-i-sevastopole-1150323545.html
Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе
Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T10:45
2025-10-21T10:45
крым
новости крыма
грипп
орви
новости
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Заболеваемость в КрымуВ Севастополе за неделю – 2644 заболевших ОРВИ и это ниже уровня предыдущей недели на 12,6 %.Отмечается, что чаще всего в Крыму и Севастополе отмечаются случаи заболевания респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 46 человек в Крыму и 58 в Севастополе. В двух субъектах прививки против гриппа получили 680 550 человек, в том числе 200 084 ребенка.Ситуация в РоссииА в целом по стране число новых случаев растет. По данным Роспотребнадзора, еженедельно регистрируется порядка 700 тысяч заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом. При этом выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для текущего эпидсезона.На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито уже более 41, 8 млн граждан — это 28,3% населения страны.С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуЕжегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в КрымуСезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, грипп, орви, новости, роспотребнадзор
Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе снижается уровень заболеваемости ОРВИ – Роспотребнадзор

10:45 21.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Заболеваемость в Крыму

"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 8817 человек. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 10,3%", – сообщили в ведомстве.

В Севастополе за неделю – 2644 заболевших ОРВИ и это ниже уровня предыдущей недели на 12,6 %.
Отмечается, что чаще всего в Крыму и Севастополе отмечаются случаи заболевания респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 46 человек в Крыму и 58 в Севастополе.
В двух субъектах прививки против гриппа получили 680 550 человек, в том числе 200 084 ребенка.
Ситуация в России
А в целом по стране число новых случаев растет. По данным Роспотребнадзора, еженедельно регистрируется порядка 700 тысяч заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом. При этом выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для текущего эпидсезона.
"По сравнению с прошлым сезоном в вакцине, применяемой сегодня, изменен штаммовый состав, в том числе заменен штамм вируса гриппа A(H3N2). Поэтому в текущем сезоне следует своевременно привиться актуальной вакциной, которая позволит сформировать эффективный иммунный ответ", - настаивают в ведомстве.
На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито уже более 41, 8 млн граждан — это 28,3% населения страны.
С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
 
КрымНовости КрымаГриппОРВИНовостиРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Удары по Украине: какие объекты поражены
12:32В Судаке стартует отопительный сезон
12:22В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты
12:01Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым
11:59Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
11:51Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью
11:31"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
11:15В домах Симферополя начали включать отопление
10:56Стрелявшему в словацкого премьера Фицо вынесли приговор
10:45Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе
10:29Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
10:20В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО 0:57
10:11В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиям
09:37Житель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ
09:29Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно
08:56ИИ не поработит человека при одном условии – мнение
08:39"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
08:24Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды
08:12Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса
08:05Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
Лента новостейМолния