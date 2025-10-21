https://crimea.ria.ru/20251021/sezon-grippa-i-orvi---chto-s-zabolevaemostyu-v-krymu-i-sevastopole-1150323545.html
Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым
. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму
и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 8817 человек. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 10,3%", – сообщили в ведомстве.
В Севастополе за неделю – 2644 заболевших ОРВИ и это ниже уровня предыдущей недели на 12,6 %.
Отмечается, что чаще всего в Крыму и Севастополе отмечаются случаи заболевания респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 46 человек в Крыму и 58 в Севастополе.
В двух субъектах прививки против гриппа получили 680 550 человек, в том числе 200 084 ребенка.
А в целом по стране число новых случаев растет. По данным Роспотребнадзора, еженедельно регистрируется порядка 700 тысяч заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом. При этом выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для текущего эпидсезона.
"По сравнению с прошлым сезоном в вакцине, применяемой сегодня, изменен штаммовый состав, в том числе заменен штамм вируса гриппа A(H3N2). Поэтому в текущем сезоне следует своевременно привиться актуальной вакциной, которая позволит сформировать эффективный иммунный ответ", - настаивают в ведомстве.
На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито уже более 41, 8 млн граждан — это 28,3% населения страны.
С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики
, прививочная компания продолжается, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
