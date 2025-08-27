Рейтинг@Mail.ru
Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/ezhegodnaya-vaktsinatsiya-ot-grippa-znachitelno-snizila-zabolevaemost-v-krymu-1149014017.html
Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму
Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму
В Крыму стартовала вакцинация против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых –... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T11:01
2025-08-27T11:01
грипп
вакцина
вакцинация
симферополь
минздрав крыма
алексей натаров
новости крыма
крым
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149014410_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_319b4ed7098d227759062869cf326566.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала вакцинация против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщил журналистам министр здравоохранения Алексей Натаров.Врач-терапевт Симферопольской поликлиники №2 Алие Юнусова рассказала, что в 2025-м году используют три препарата, принципиальной разницы между ними нет, но медики учитывают категорию пациентов."Флю-М" стараемся назначать людям из групп особо повышенного риска: медикам, педагогам, работникам транспорта. Остальное взрослое население прививаем "Совигриппом". Для беременных и детей есть отдельная вакцина – "Ультрикс Квадри". Ну и, конечно, важны противопоказания. Нельзя проходить процедуру при обострении хронических заболеваний и острых инфекциях, ОРВИ", – пояснила она.При этом основным запретом, по словам Юнусовой, является аллергия на куриный белок, так как большинство вакцин производятся на куриных эмбрионах.Она также рассказала, что вакцинация против гриппа не обеспечивает пожизненного иммунитета. Вирус постоянно мутирует, поэтому каждый год создаются новые препараты на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения."Иммунитет против гриппа нестойкий. Поэтому, в отличие от прививок от кори или гепатита В, которые делаются один раз на всю жизнь, вакцинацию от гриппа необходимо повторять ежегодно", – сказала врач.Главный врач поликлиники Алексей Музыка отметил, что именно вакцинация помогла снизить заболеваемость в регионе.По его словам, после вакцинации в течение 2-3 дней возможно легкое недомогание, но это совершенно нормальная реакция организма.Для маломобильных пациентов предусмотрена услуга вакцинации на дому. Кроме того, в Крыму формируются прививочные бригады, которые выезжают на предприятия и в учреждения, где сотрудники не могут прийти в поликлинику из-за рабочего графика.В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулезаБольше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппаПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149014410_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cc1dbe1735cc348bed66eab39b065fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грипп, вакцина, вакцинация, симферополь, минздрав крыма, алексей натаров, новости крыма, крым, здоровье
Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму

В Крыму число вызовов врачей из-за гриппа снизилось минимум в 3 раза благодаря вакцинации

11:01 27.08.2025
 
© РИА Новости КрымВакцинация от гриппа в Крыму
Вакцинация от гриппа в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала вакцинация против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщил журналистам министр здравоохранения Алексей Натаров.
"На сегодняшний день уже вакцинировано более 180 тысяч жителей. Вакцин для профилактики в Крыму достаточно. На самом деле в этом году мы подошли к организации более системно. Любой гражданин России при наличии полиса ОМС может прийти в любое медучреждение и привиться", – рассказал министр.
Врач-терапевт Симферопольской поликлиники №2 Алие Юнусова рассказала, что в 2025-м году используют три препарата, принципиальной разницы между ними нет, но медики учитывают категорию пациентов.
"Флю-М" стараемся назначать людям из групп особо повышенного риска: медикам, педагогам, работникам транспорта. Остальное взрослое население прививаем "Совигриппом". Для беременных и детей есть отдельная вакцина – "Ультрикс Квадри". Ну и, конечно, важны противопоказания. Нельзя проходить процедуру при обострении хронических заболеваний и острых инфекциях, ОРВИ", – пояснила она.
При этом основным запретом, по словам Юнусовой, является аллергия на куриный белок, так как большинство вакцин производятся на куриных эмбрионах.
Она также рассказала, что вакцинация против гриппа не обеспечивает пожизненного иммунитета. Вирус постоянно мутирует, поэтому каждый год создаются новые препараты на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
"Иммунитет против гриппа нестойкий. Поэтому, в отличие от прививок от кори или гепатита В, которые делаются один раз на всю жизнь, вакцинацию от гриппа необходимо повторять ежегодно", – сказала врач.
© РИА Новости КрымВакцинация от гриппа в Крыму
Вакцинация от гриппа в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым
Вакцинация от гриппа в Крыму
Главный врач поликлиники Алексей Музыка отметил, что именно вакцинация помогла снизить заболеваемость в регионе.
"Когда прививки не делались, заболевали больше половины населения. Количество вызовов врачей доходило до 300 в день. Сейчас число сократилось в несколько раз: максимум – около 100 в пиковые дни", – сообщил он.
По его словам, после вакцинации в течение 2-3 дней возможно легкое недомогание, но это совершенно нормальная реакция организма.
Для маломобильных пациентов предусмотрена услуга вакцинации на дому. Кроме того, в Крыму формируются прививочные бригады, которые выезжают на предприятия и в учреждения, где сотрудники не могут прийти в поликлинику из-за рабочего графика.
В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулеза
Больше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппа
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
 
ГриппВакцинаВакцинацияСимферопольМинздрав КрымаАлексей НатаровНовости КрымаКрымЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности
12:42Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева
12:37Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
12:33Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма
12:13Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны
12:11Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова
11:57В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
11:44В Севастополе ограничат продажу алкоголя
11:28Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов
11:10Часть Симферополя осталась без воды
11:01Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму
10:53Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников
10:11Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева
09:56Крымчане назвали любимые отечественные фильмы
09:41Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы
09:28"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
09:14Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут
08:48День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате
08:38Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
08:24День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
Лента новостейМолния