Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала вакцинация против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщил журналистам министр здравоохранения Алексей Натаров.Врач-терапевт Симферопольской поликлиники №2 Алие Юнусова рассказала, что в 2025-м году используют три препарата, принципиальной разницы между ними нет, но медики учитывают категорию пациентов."Флю-М" стараемся назначать людям из групп особо повышенного риска: медикам, педагогам, работникам транспорта. Остальное взрослое население прививаем "Совигриппом". Для беременных и детей есть отдельная вакцина – "Ультрикс Квадри". Ну и, конечно, важны противопоказания. Нельзя проходить процедуру при обострении хронических заболеваний и острых инфекциях, ОРВИ", – пояснила она.При этом основным запретом, по словам Юнусовой, является аллергия на куриный белок, так как большинство вакцин производятся на куриных эмбрионах.Она также рассказала, что вакцинация против гриппа не обеспечивает пожизненного иммунитета. Вирус постоянно мутирует, поэтому каждый год создаются новые препараты на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения."Иммунитет против гриппа нестойкий. Поэтому, в отличие от прививок от кори или гепатита В, которые делаются один раз на всю жизнь, вакцинацию от гриппа необходимо повторять ежегодно", – сказала врач.Главный врач поликлиники Алексей Музыка отметил, что именно вакцинация помогла снизить заболеваемость в регионе.По его словам, после вакцинации в течение 2-3 дней возможно легкое недомогание, но это совершенно нормальная реакция организма.Для маломобильных пациентов предусмотрена услуга вакцинации на дому. Кроме того, в Крыму формируются прививочные бригады, которые выезжают на предприятия и в учреждения, где сотрудники не могут прийти в поликлинику из-за рабочего графика.В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Крыму с Диаскинтестом для диагностики туберкулезаБольше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппаПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь

